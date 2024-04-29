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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الجيزة وصناع الخير يسلمان منحا مالية لــ35 فتاة يتيمة وغير قادرة

محافظ الجيزة اللواء
محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد

سلم اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة ومصطفى زمزم رئيس مجلس امناء مؤسسة صناع الخير للتنمية عضو التحالف الوطنى، وسفير المبادرة الرئاسية حياة كريمة، مساعدات مالية لـ 35 فتاه من اليتيمات وغير القادرات المقبلات على الزواج من مراكز محافظة الجيزة المختلفة.

وبلغت المنح المالية وقيمتها 700 ألف جنيه بواقع 20 ألف لكل عروسة مقدمة من مؤسسة صناع الخير ضمن مبادرتها فرحة لدعم إتمام زواج الفتيات اليتيمات غير القادرات .

جاء ذلك خلال فعالية احتفالية تسليم الشيكات التى تم تنظيمها اليوم بديوان عام المحافظة بحضور هند عبد الحليم نائب محافظ الجيزة، المستشار الإعلامي عصام عبدالرحمن لمؤسسة صناع الخير، والمستشار عمرو عبدالبر.

وخلال الاحتفالية أكد اللواء أحمد راشد أن المحافظة حريصة على تقديم كافة اوجه الدعم للأسر الاولي بالرعاية مشيرا الي ان هناك جهودا كبيرة تبذل بالتعاون والتنسيق المستمر مع مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الاهلية لمساندة ودعم الحالات الانسانية بنطاق المحافظة.


وهنأ المحافظ خلال كلمته الفتيات المقبلات على الزواج موجها بعض الرسائل لهم وهي أن يكن أمهات مثاليات وأن يخرجن للمجتمع أبناءً يمتلكون التعليم الجيد والثقافة والقدرات التي تساهم في بناء الوطن وغرس القيم الاخلاقية الحميدة بهم.  


وثمن محافظ الجيزة جهود صناع الخير عضو التحالف الوطنى للعمل الاهلي التنموي لدعم الشرائح الاولى بالرعاية واطلقها مبادرة فرحة لدعم اتمام زواج الفتيات اليتيمات معربا عن شكره للمؤسسة للتعاون مع المحافظة في العديد من الانشطة المجتمعية وهو ما يؤكد على قيم الترابط والتكافل والعطاء بين أبناء المجتمع المصري داعيا منظمات المجتمع المدني للمشاركة في الأنشطة والخدمات التي تقدمها المحافظة للمواطنين، بالتوازي مع سياسة الدولة التي تهدف إلى بناء المجتمع من خلال تحقيق العدالة الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجا، وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتوفير حياة كريمة للمواطنين. 


من جانبه أكد مصطفى زمزم  في كلمته خلال الاحتفالية على امتنان مؤسسة صناع الخير للسيد اللواء احمد راشد محافظ الجيزة لدعمه جهود المؤسسة في خدمة شرائح غير القادرين في انحاء المحافظة. 


وأشار زمزم الى ان إطلاق المرحلة الخامسة من مبادرة فرحة اليوم من ديوان عام المحافظة بإهداء المجموعة الخامسة من فتيات مقبلات على الزواج من مراكز المحافظة المختلفة مبلغ مالي قدره 20 ألف لكل عروس بقيمة إجمالية 700 الف يأتي استكمالا لما تقدمه صناع الخير من منظومة الخدمات الرئيسية التي تستهدف دعم الشرائح الأكثر إحتياجاً في كافة المجالات ومنها اتمام زواج غير القادرات من خلال مبادرة فرحة حيث نجحت صناع الخير وحتى اليوم فى دعم اتمام زفاف 500 فتاة يتيمة فى انحاء الجمهورية.


وأوضح زمزم ان احتفالية اليوم تأتى في إطار بروتوكول تعاون مشترك بين المحافظة وصناع الخير في أكثر من مجال خدمي وان التعاون بين المؤسسة والمحافظة ممتد.

ونظمت المؤسسة سلاسل قوافل ضمن مبادرتها " عنيك في عنينا " لخدمة اعداد كبيرة من أهالي قرى محافظة الجيزة المختلفة كما نظمت قافلة طبية موسعة بالواحات البحرية نجحت في تقديم خدمات طبية متكاملة لأكثر من 3 الاف مواطن من أهالي الواحات.


وأضاف زمزم بان تعاون صناع الخير مع محافظة الجيزة شمل ايضا افتتاح المحافظ مركز استدامة لدعم وتنمية المرأة الريفية بقرية نزلة الشوبك بالبدرشين بهدف تدريب السيدات المعيلات على الحرف اليدوية والتراثية وبخاصة حرف اخميم وانه يجرى الان التجهيز لإفتتاح المركز الثاني من سلاسل مراكز استدامة بقرى المحافظة المختلفة.

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