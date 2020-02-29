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رياضة

المقاولون يواجه القناة وديا استعدادا لمباراة طلائع الجيش بالدورى المصري

السبت 29/فبراير/2020 - 05:35 ص
المقاولون العرب
المقاولون العرب
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محمد رشاد
يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب لمواجهة منافسه القناة، اليوم السبت، وديًا في إطار استعدادات ذئاب الجبل خلال معسكره المقام حاليًا في مدينة الإسماعيلية، لاستئناف مباريات الدوري الثاني من الدوري المصري الممتاز.
 
ويستأنف المقاولون العرب بقيادة عماد النحاس المدير الفني للفريق، مباريات الدوري العام، بمواجهة قوية أمام طلائع الجيش يوم 10 مارس المقبل، ضمن منافسات الجولة 18 من عمر المسابقة.

وأجرى المهندس محسن صلاح رئيس نادي المقاولون العرب اتصالا للاطمئنان على المعسكر الذي يقيمه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في الإسماعيلية لتحفيز اللاعبين قبل انطلاق مباريات الدور الثاني.

وحرص رئيس النادي على الاتصال بالمهندس محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة اثناء تواجده في المعسكر الذي نقل تحية رئيس النادي للاعبين والجهاز الفني بقيادة عماد النحاس .

واطمأن المهندس محسن صلاح على التنظيم الرائع للمعسكر والجدية في التدريبات وعزم اللاعبين على مواصلة المسيرة الجيدة التي يقدمها الفريق هذا الموسم.

وكان المقاولون قد فاز مؤخرا على النادي المصري برباعية نظيفة، في اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن منافسات الجولة 16 من كأس مصر.

ويحتل المقاولون العرب المركز الثانى فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 32 نقطة خلف النادى الأهلى المتصدر برصيد 45 نقطة، ويسبق المقاولون، نادى الزمالك صاحب المركز الثالث فى جدول الدورى، بنقطة واحدة، ويتبقى للزمالك مباراتين مؤجلتين.

وكان المقاولون قد أنهى الدور الأول بهزيمتين متتاليتين أمام إنبى فى الجولة 16، ثم بيراميدز فى الجولة 17 والأخيرة، رغم البداية المميزة التى حققها ذئاب الجبل منذ انطلاق الموسم الجاري، وحقق المقاولون الفوز فى 10 مباريات من أصل 17 لقاء فى الدورى العام، كما تلقى ذئاب الجبل الهزيمة فى 5 مباريات وتعادل فى لقاءين فقط.
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