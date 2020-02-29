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رياضة

الدوري الفرنسي.. باريس سان جيرمان في مهمة تعزيز الصدارة أمام ديجون

السبت 29/فبراير/2020 - 10:11 ص
فريق باريس سان جيرمان
فريق باريس سان جيرمان
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محمد السعيد
يستضيف فريق باريس سان جيرمان نظيره ديجون، اليوم، السبت، في تمام السادسة والنصف مساءً، على ملعب حديقة الأمراء، ضمن منافسات الجولة الـ 27، من مسابقة الدوري الألماني.

ويسعى فريق باريس سان جيرمان بقيادة نجمه البرازيلي نيمار دا سيلفا لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، لمواصلة ابتعاده بصدارة جدول ترتيب الليج 1.

في المقابل، يطمح فريق ديجون في تحقيق نتيجة إيجابية أمام العملاق الباريسي للهروب من دوامة الهبوط.

ويتصدر باريس سان جيرمان جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 65 نقطة، بفارق 10 نقاط، عن أقرب منافسيه مارسيليا صاحب المركز الثاني، بينما يتواجد ديجون في المركزا لـ 17 بـ 27 نقطة.
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