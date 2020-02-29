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منوعات

خسائر جديدة تلاحق الأمير هاري وميجان في كندا.. تفاصيل

السبت 29/فبراير/2020 - 01:18 م
هاري وميجان ماركل
هاري وميجان ماركل
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نهى حمدي
ما زالت الخسائر تلاحق الأمير هاري وزوجته ميجان ماركل نتيجة تخليهما عن ألقابهما االملكية، وكان آخرها تخلي الحكومة الكندية عن حمايتهما.


وأكدت الحكومة الكندية أن الأمير هاري وميجان، دوقة ساسكس، سيفقدان أمنهما الكندي عندما يخرجان من العائلة المالكة رسميًا الشهر المقبل، بحسب ما نشرت "سي إن إن" الأمريكية.


وكانت الشرطة الكندية تساعد في الترتيبات الأمنية للزوجين خلال الأشهر القليلة الماضية، منذ أن أمضيا الوقت في البلاد، ولكن بمجرد بدء الفصل الجديد من حياتهم في 31 مارس ستنتهي هذه الترتيبات، وفقًا لبيان صادر عن المكتب الكندي لوزير السلامة العامة.


وأضاف البيان أن الشرطة الكندية الملكية كانت تتعاون مع المسئولين في المملكة المتحدة منذ البداية فيما يتعلق بالاعتبارات الأمنية، وبما أن الدوق والدوقة معترف بهما حاليًا كأشخاص محميين دوليًا، فإن كندا عليها التزام بتقديم المساعدة الأمنية حسب الحاجة.


وذكر البيان أنه بناءً على طلب شرطة العاصمة، تم تقديم المساعدة منذ وصول الدوق والدوقة إلى كندا على فترات متقطعة منذ نوفمبر 2019، وستتوقف المساعدة في الأسابيع المقبلة، تماشيا مع تغيير وضعهما.
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