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محافظات

حملات مستمرة لإزالة التعديات والإشغالات بمركز ومدينة إدفو.. فيديو وصور

السبت 29/فبراير/2020 - 04:18 م
حملات إزالة التعديات
حملات إزالة التعديات في ادفو
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شاذلى عبد الفتاح
شنّت محافظة أسوان حملات مكبرة لإزالة التعديات ضمن الموجة الـ 15 ، بجانب حملات رفع الإشغالات.

يأتى ذلك من أجل إعادة الانضباط بالشوارع ومواقف السيرفيس على مستوى مركز ومدينة إدفو وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان .

من جانبه صرح العميد عبدالرحمن عامر رئيس المدينة بأن الحملة نجحت فى تنفيذ 7 قرارات لإزالة تعديات مبان على أراضى أملاك الدولة بمساحة ألف م2 بقرية النزل.

وقال عبد الرحمن عامر استكمال سور وبيارات الصرف الصحى لمدرسة الفوزة غرب بقرية الرديسية بحرى بعد إزالة التعدى على قطعة أرض محل التخصيص من أحد الأشخاص. 

ولفت عامر إلى أنه بالتوازى مع ذلك تم اليوم رفع الإشغالات بموقف  الأقاليم بحى شمال بإجمالى 5 حالات إشغال للباعة الجائلين ، وتحرير محاضر لـ 50 مركبة ما بين سيارات النقل الثقيل التى تقوم بنقل مواد البناء بدون أغطية مما يتسبب فى سقوط الحمولة بالشوارع والطرق العامة.

وتابع رئيس مدينة ومركز ادفو بأنه تم كذلك تحرير مخالفات لعربات التوك توك والتروسيكل المخالفة لخطوط السير ، فضلًا عن أنه تم تركيب 2 لوحة كهرباء بالموقف للحفاظ على سلامة المواطنين والمنظر العام  .
حملات مستمرة لإزالة التعديات والإشغالات بمركز ومدينة إدفو.. فيديو وصور
حملات مستمرة لإزالة التعديات والإشغالات بمركز ومدينة إدفو.. فيديو وصور
حملات مستمرة لإزالة التعديات والإشغالات بمركز ومدينة إدفو.. فيديو وصور
حملات مستمرة لإزالة التعديات والإشغالات بمركز ومدينة إدفو.. فيديو وصور
حملات مستمرة لإزالة التعديات والإشغالات بمركز ومدينة إدفو.. فيديو وصور
حملات مستمرة لإزالة التعديات والإشغالات بمركز ومدينة إدفو.. فيديو وصور
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