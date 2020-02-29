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رياضة

الدوري الإنجليزي.. تشيلسي يتقدم على بورنموث.. ووست هام يتقدم على ساوثهمبتون

السبت 29/فبراير/2020 - 05:52 م
ماركوس ألونسو
ماركوس ألونسو
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إسماعيل محمود
انتهى الشوط الأول من مباراة تشيلسي ونظيره نادي بورنموث، بتقدم البلوز بهدف نظيف، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الإنجليزي.

سجل هدف اللقاء الوحيد حتى الآن، اللاعب الإسباني ماركوس ألونسو في الدقيقة 33، لينهي الشوط الأول بتقدم فريقه بهدف نظيف.

وفي نفس الجولة، انتهى الشوط الأول من مباراة فريقي بيرنلي ونيوكاسل يونايتد بالتعادل السلبي بين الفريقين، بينما انتهى الشوط الأول من مباراة فريقي ساوثهمبتون ووست هام بتقدم الهامرز بهدفين مقابل هدف.

افتتح بوين التسجيل لوست هام في الدقيقة 15، ليعادل أوبافيمي النتيجة لساوثهمبتون في الدقيقة 31، قبل أن يسجل هيلار الهدف الثاني لويست هام في الدقيقة 40، لينتهي الشوط الأول بتقدم الهامرز بهدفين مقابل هدف.
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