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مرأة

بـ فستان أبيض قصير.. ملك قورة تشعل السوشيال ميديا بإطلالة عصرية

السبت 29/فبراير/2020 - 08:09 م
ملك قورة
ملك قورة
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حياة عبد العزيز
شاركت الفنانة الشابة ملك قورة متابعيها، على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي لتداول الصور والفيديوهات انستجرام، بصورة جديدة بملابس عصرية.

وتألقت الفنانة ملك قورة بإطلالة جديدة، مرتدية فستانا ابيض قصيرا، مع وضع حزام عريض باللون النبيتي على منطقة الخصر، مما أظهرها بمظهر مختلف ورائع.

وانتعلت على الفستان الابيض، بوت طويلاً باللون الأسود.

كما انها لم تتكلف في اطلالتها بالاكسسوارات، فاكتفت بارتداء ساعة أنيقة خطفت الأنظار.

واستكملت إطلالتها بارتدائها كوفية باللون البني بتصميم الفرو.

وتركت خصلات شعرها الذهبي منسدلا على كتفيها، مع وضع لمسات جمالية بسيطة.

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