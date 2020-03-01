AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

تنفيذ 103 آلاف شقة لمحدودى الدخل فى حدائق أكتوبر.. تفاصيل

الأحد 01/مارس/2020 - 03:03 ص
اسكان اجتماعي
اسكان اجتماعي
Advertisements
آمنة عبدالعظيم
كشف المهندس أشرف فتحى، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، عن استهداف الجهاز لتنفيذ 103 آلاف وحدة سكنية ضمن مشروع الإسكان الاجتماعى لمحدودى الدخل "المليون وحدة" بالمدينة حتى منتصف 2021.

وأضافت "فتحى" فى تصريحات خاصة لـــ"صدى البلد"، أن الجهاز يقوم حاليا بتنفيذ أكثر من 77 ألف شقة ضمن نفس المشروع، وسيبدأ فى نحو 30 ألف وحدة جديدة خلال العام المالى المقبل 2020 - 2021.

وأشار إلى أن مدينة حدائق أكتوبر تشهد تنفيذ عدد كبير من المشروعات الهامة وعدد من محاور الطرق الرئيسية خلال العامين الحالى والمقبل.

وتخصص هذه الوحدات لحاجزى الإعلانات التاسع والعاشر لمشروع الإسكان الاجتماعى، والذين يصل عددهم لأكثر من 200 ألف حاجز فى 4 مدن جديدة هى "أكتوبر الجديدة، وحدائق أكتوبر، وبدر، والعبور الجديدة".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

باستثمارات 19 مليار جنيه.. الإسكان تعلن تنفيذ 90 ألف شقة ببدر لمحدودي الدخل

أشرف فتحي: ننفذ أكثر من 77 ألف شقة بالإسكان الاجتماعى فى حدائق أكتوبر

تنفيذ 140 ألف شقة لمحدودي الدخل فى 4 مدن جديدة.. تعرف عليها

ترشيحاتنا

أبرزهم مصطفى محمد .. انضمام 5 لاعبين من المنتخب الأولمبي للفراعنة الكبار

الصحة العالمية تحذر من استخدام الكمامات لهذا السبب.. شاهد

تحلم بلقاء الرئيس السيسي.. إسراء تقف على قدميها للمرة الأولى بعد 22 عاما

هل تجاهل مصافحة فايلر.. كاميرا صدى البلد ترصد انفعال حسين الشحات بعد تغييره.. فيديو

الأهلي يكشف حقيقة إصابة معلول أمام صن داونز ..فيديو

بـ فستان أبيض قصير.. ملك قورة تشعل السوشيال ميديا بإطلالة عصرية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وحش الصحراء.. مواصفات السيارة دودج رام dodge ram.. صور

عمرو دياب يشعل مسرح المنارة فى التجمع الخامس بـ سهران .. شاهد

بعد طرحها رسميًا.. سعر ومواصفات سكودا كاروك 2020 skoda kodiaq في مصر..صور