تنفيذ 103 آلاف شقة لمحدودى الدخل فى حدائق أكتوبر.. تفاصيل

كشف المهندس أشرف فتحى، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، عن استهداف الجهاز لتنفيذ 103 آلاف وحدة سكنية ضمن مشروع الإسكان الاجتماعى لمحدودى الدخل "المليون وحدة" بالمدينة حتى منتصف 2021.





وأضافت "فتحى" فى تصريحات خاصة لـــ"صدى البلد"، أن الجهاز يقوم حاليا بتنفيذ أكثر من 77 ألف شقة ضمن نفس المشروع، وسيبدأ فى نحو 30 ألف وحدة جديدة خلال العام المالى المقبل 2020 - 2021.





وأشار إلى أن مدينة حدائق أكتوبر تشهد تنفيذ عدد كبير من المشروعات الهامة وعدد من محاور الطرق الرئيسية خلال العامين الحالى والمقبل.





وتخصص هذه الوحدات لحاجزى الإعلانات التاسع والعاشر لمشروع الإسكان الاجتماعى، والذين يصل عددهم لأكثر من 200 ألف حاجز فى 4 مدن جديدة هى "أكتوبر الجديدة، وحدائق أكتوبر، وبدر، والعبور الجديدة".