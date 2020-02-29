بعد تصدرها جوجل.. حقيقة دخول شيرين وجدي مجال الفن بـ الواسطة

تصدرت الفنانة شيرين وجدي، محرك البحث جوجل، بعد ظهورها الأخير، أمس الجمعة 28 فبراير، بحفل زفاف ابنتها "نهلة"، من زوجها السابق الإعلامي مدحت شلبي، الذي أقيم في أحد الفنادق الخاصة بالقاهرة.





وحرصت المطربة شيرين وجدى، على اداء أغنيتها الشهيرة "لو بينا إيه" فى حفل زفاف كريمتها نهلة مدحت شلبى، على عمر حسنى، فى حفل كبير أقيم بأحد فنادق القاهرة الكبرى.





وفي هذه المناسبة، يتناول "صدى البلد" تصريح سابق، لـ شيرين وجدي، كان لافتًا حول دخولها الوسط الفني، إذ قالت إن صلة القرابة مع الفنانة رانيا فريد شوقي وعبير فريد شوقي لم تضف لها في تاريخها الفني.



وأضافت "وجدي"، خلال حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامج "شيخ الحارة"، المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس": "عمري ما استغليت قرابتي بحد في الوسط الفني"، نافية لجوءها للواسطة.



