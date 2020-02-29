تعليق كلوب على الخسارة الأولى لـ ليفربول أمام اتفورد في الدوري الإنجليزي

حقق فريق واتفورد فوزا كاسحا بثلاثة أهداف دون رد في شباك ضيفه ليفربول، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الـ 28 من الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج".











الخسارة جمدت رصيد ليفربول في قمة الدوري الإنجليزي برصيد 79 نقطة، بينما ارتفع رصيد واتفورد في المركز الـ17 برصيد 27 نقطة. وتابع: "لم نتمكن من تحقق العودة بسبب سرعة الهدف، اهدافهم كانت جميلة خاصة الثاني لطالما علمنا أن الخسارة يمكن أن تحدث لذلك سنبدأ من جديد النتيجة سيئة لكن الشكر موصول إلى واتفورد على المباراة الجيدة التي لعبوها".

وقال يورجن كلوب مدرب ليفربول في تصريحات تلفزيونية عقب المباراة: "الكثير من الأشياء لم تسر على ما يرام هذا يحدث في عالم كرة القدم وعلينا تقبله وعلينا التحدث مع اللاعبين، أدائنا كان هذيلا ولم يرتق إلى مستوي المباراة".