اشرب خمورا واستنشق بخورا وابعد عن الفلوس .. أبرز الشائعات عن فيروس كورونا

فيروس كورونا اثار جدلا كبيرا بين المواطنين فى أنحاء بلاد العالم، ومع تفشيه في عدة دول، ظهرت بعض الشائعات والخرافات حول الفيروس القاتل، موقع "health"، كشف حقيقة ما يثار فى هذا الأمر. اثار جدلا كبيرا بين المواطنين فى أنحاء بلاد العالم، ومع تفشيه في عدة دول، ظهرت بعض الشائعات والخرافات حول الفيروس القاتل، موقع "health"، كشف حقيقة ما يثار فى هذا الأمر.





أبرز الشائعات حول فيروس كورونا :





- يصيب كبار السن فقط





من ابرز الشائعات التي دارت حول فيروس كورونا المنتشر خلال الفترة الماضية، انه يصيب كبار السن فقط، ولكن أثبتت الأبحاث أن فيروس كورونا يصيب جميع الأعمار حتى الأطفال.





- انتقال كورونا عبر السجاجيد





فيروس كورونا الجديد بشكل أكبر، خاصة من ناحية تحديد مدة بقائه حيًا خارج الجسم الحي. أفادت وزارة الصحة السعودية بأن الدراسات الوبائية ما زالت قائمة لفهمالجديد بشكل أكبر، خاصة من ناحية تحديد مدة بقائه حيًا خارج الجسم الحي.





وبحسب صحيفة "سبق" السعودية قالت الوزارة اليوم: من المعروف أن الفيروسات من عائلة "كورونا" بشكل عام لا تعيش لفترة طويلة على الأسطح، فهي تحتاج لعائل حي؛ لكي تتكاثر وتحدث العدوى.





جاء ذلك في معرض الردّ على تساؤل طرحه أحد المغردين حول الفترة التي يعيشها فيروس "كورونا" خارج جسم الإنسان، وما إذا كان ينتقل عن طريق سجادة المسجد.





وتابعت "الصحة" في ردّها: لذلك فإن قدرة الفيروسات ضعيفة جدًا، وتكاد تكون معدومة مع مرور الوقت لإحداث العدوى، وإن بقيت فترة على الأسطح، مع العلم بأن هناك عوامل تؤثر بمدة بقاء الفيروسات على الأسطح منها نوع الفيروس والبيئة المحيطة من حيث (الرطوبة، نوع السطح، درجة الحرارة).





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- شرب الكحول او الخمر يمنع الإصابة بكورونا

تداول العديد من الاشخاص ان شرب كمية كبيرة من الخمر او الكحل يمنع الاصابة بفيروس كورونا وأجابت منظمة الصحة العالمية فى تغريدة نشرتها على مواقع التواصل الاجتماعي أن شرب الكحول لا يحميك من التهاب فيروس الكورونا".





- استنشاق البخور يقي من فيروس كورونا





تداول مجموعة من رواد السوشيال ميديا ان استنشاق البخور ولاسيما بخور عشبة الحرمل تحمي الشخص من الاصابة بفيروس كورونا لما لهذه العشبة من استخدامات روحانية لبعض المعالجين بها، ولكن أجاب الباحثون انها خرافة وليس من الحقيقية.



