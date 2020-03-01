AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

مواصلة الحملات الأمنية بمديريات الأمن.. ضبط 197 قطعة سلاح نارى و260 قضية مخدرات

الأحد 01/مارس/2020 - 08:01 ص
صورة أرشيفية - الاجهزة
صورة أرشيفية - الاجهزة الامنية
Advertisements
اسلام مقلد - رامي المهدي
قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية .


أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية :-
ففى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء : ضبط (عدد 197 قطعة سلاح نارى، بحوزة 171 متهم) .. وذلك على النحو التالى:-
(17) بندقية آلية، و (36) بندقية خرطوش، و (8) طبنجات، و (136) فرد محلى، و (243) طلقة مختلفة الأعيرة، و (236) قطعة سلاح أبيض.

و فى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ (85512) حكم قضائى متنوع، وذلك على النحو التالى:
(420) حكم جناية، و (24261) حكم حبس جزئى، و (4976) حكم حبس مستأنف، و (42938) حكم غرامة، و (12917) حكم مخالفة .

و فى مجال ضبط التشكيلات العصابية تم ضبط تشكيل عصابى ضم (3) متهمين، إرتكبوا (3) حوادث متنوعة.

و فى مجال ضبط قضايا المخدرات تم ضبط (260) قضية مخدرات بحوزة (274) متهم، ضُبط خلالها الآتى:
كمية من مخدر الحشيش وزنت ( 12,033 كيلو جرام)،و كمية من مخدر البانجو وزنت ( 41,025 كيلو جرام)،و كمية من مخدر الهيروين وزنت ( 3,765 كيلو جرام )،و كمية من مخدر الشابو وزنت ( 275 جرام )، و كمية من البودرة المخدرة وزنت ( 131 جرام )،و كمية من مخدر الفودو وزنت (5,310 كيلو جرام)، و كمية من مخدر الأستروكس وزنت (2,860 كيلو جرام)،و عدد (19568) قرص مخدر .

و فى مجال ضبط المتهمين والمراقبين الهاربين تم ضبط (57) متهم.

و فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة تم ضبط (27) متهم لممارستهم أعمال البلطجة.

و فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة تم ضبط (421) دراجة نارية مخالفة.

و فى مجال إعادة المركبات المُبلغف بسرقتها تم إعادة (4 سيارات).

و فى مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط (29805) مخالفة مرورية.

و فى مجال فحص السائقين تم فحص (136) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية (12) منهم .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ضبط 240 قضية مخدرات وتنفيذ 82 ألف حكم قضائى متنوع

ابرزها استهداف العناصر الخطرة ببحيرة المنزلة ومنظقة السحر والجمال .. ننشر جهود وزارة الداخلية خلال الشهر الماضى

شاهد| ننشر جهود وزارة الداخلية خلال شهر

ضبط 224 قطعة سلاح نارى و261 قضية مخدرات وتنفيذ 80 ألف حكم قضائي

ضبط 204 قطعة سلاح ناري و235 قضية مخدرات خلال 24 ساعة

ضبط 181 قطعة سلاح نارى وتنفيذ أكثر من 60 ألف حكم قضائى متنوع

ترشيحاتنا

شاهد.. انتصار لاعبي بايرن ميونخ وهوفنهايم على إساءة الجماهير

الحضري يحتفل بعيد ميلاد أحمد ناجي .. بالعكس

احترسي.. 4 أنواع من النساء أكثر عرضة للإجهاض

اليوم.. التضامن الاجتماعى تبدأ صرف معاشات شهر مارس

بعد تكريمها بالمركز الكاثيوليكي للسينما.. مي عمر توجه رسالة لـ الأب بطرس دانيال

تذبذب المعدن الأصفر بسبب فيروس كورونا .. نواب: اضطراب أسعار الذهب بعد تحقيق بورصات العالم لخسائر كبيرة.. و10% ارتفاعا خلال 4 أيام

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إيراني يلحس ضريح بطريقة مقززة بسبب كورونا .. فيديو

وحش الصحراء.. مواصفات السيارة دودج رام dodge ram.. صور

عمرو دياب يشعل مسرح المنارة فى التجمع الخامس بـ سهران .. شاهد