مواصلة الحملات الأمنية بمديريات الأمن.. ضبط 197 قطعة سلاح نارى و260 قضية مخدرات

قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية .









أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية :-

ففى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء : ضبط (عدد 197 قطعة سلاح نارى، بحوزة 171 متهم) .. وذلك على النحو التالى:-

(17) بندقية آلية، و (36) بندقية خرطوش، و (8) طبنجات، و (136) فرد محلى، و (243) طلقة مختلفة الأعيرة، و (236) قطعة سلاح أبيض.





و فى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ (85512) حكم قضائى متنوع، وذلك على النحو التالى:

(420) حكم جناية، و (24261) حكم حبس جزئى، و (4976) حكم حبس مستأنف، و (42938) حكم غرامة، و (12917) حكم مخالفة .





و فى مجال ضبط التشكيلات العصابية تم ضبط تشكيل عصابى ضم (3) متهمين، إرتكبوا (3) حوادث متنوعة.





و فى مجال ضبط قضايا المخدرات تم ضبط (260) قضية مخدرات بحوزة (274) متهم، ضُبط خلالها الآتى:

كمية من مخدر الحشيش وزنت ( 12,033 كيلو جرام)،و كمية من مخدر البانجو وزنت ( 41,025 كيلو جرام)،و كمية من مخدر الهيروين وزنت ( 3,765 كيلو جرام )،و كمية من مخدر الشابو وزنت ( 275 جرام )، و كمية من البودرة المخدرة وزنت ( 131 جرام )،و كمية من مخدر الفودو وزنت (5,310 كيلو جرام)، و كمية من مخدر الأستروكس وزنت (2,860 كيلو جرام)،و عدد (19568) قرص مخدر .





و فى مجال ضبط المتهمين والمراقبين الهاربين تم ضبط (57) متهم.





و فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة تم ضبط (27) متهم لممارستهم أعمال البلطجة.





و فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة تم ضبط (421) دراجة نارية مخالفة.





و فى مجال إعادة المركبات المُبلغف بسرقتها تم إعادة (4 سيارات).





و فى مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط (29805) مخالفة مرورية.





و فى مجال فحص السائقين تم فحص (136) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية (12) منهم .





تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.