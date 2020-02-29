AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

سيامة كاهنين جديدين للخدمة بـ إيبارشية إخميم وساقلته

السبت 29/فبراير/2020 - 11:52 م
صدى البلد
Advertisements
سامح سلام
احتفلت إيبارشية إخميم وساقلته اليوم بسيامة كاهنين جديدين للخدمة بالإيبارشية بيد نيافة الحبر الجليل الأنبا بساده مطران الإيبارشية.

كان نيافة الأنبا بساده مطران إخميم وساقلته قد صلى القداس الإلهي صباح اليوم بكنيسة الرسولين بطرس وبولس (مقر المطرانية) بإخميم، وعقب صلاة الصلح، تمم صلوات سيامة الكاهنين الجديدين وذلك للخدمة بمذابح قرى إخميم.

وتمم مطران الإيبارشية سيامة الشماس جاد الرب ثابت باسم القس استيفانوس، والشماس ديفيد وليم باسم القس ديفيد، وشارك في صلوات القداس والسيامة عدد من الآباء الكهنة من إيبارشيتي إخميم وسوهاج وعدد كبير من الشعب.

وكانت إيبارشية ميت غمر وتوابعها قد احتفلت اليوم السبت بسيامة ثلاثة كهنة جدد للخدمة بالإيبارشية، وسط أجواء من الفرحة بين أبناء الإيبارشية.

جاء ذلك خلال القداس الإلهي الذي تولى خدمته نيافة الأنبا صليب أسقف الإيبارشية، وذلك بكنيسة الشهيد مار جرجس بميت غمر.

وعقب صلاة الصلح، تمم صلوات سيامة الكهنة الجدد وهم: الشماس مينا سمير كاهنًا باسم القس يوسف للخدمة بكنيسة السيدة العذراء بدقادوس والشماس ميخائيل سامي كاهنًا باسم القس عبد المسيح للخدمة كنيسة الأنبا أنطونيوس بكفر سليمان تادرس.

كما تمت سيامة الشماس مايكل رضا كاهنًا باسم القس فليمون للخدمة بكنيسة كنيسة الملاك ميخائيل عزبة سلامة، شارك في صلوات القداس والسيامة عدد من الآباء الكهنة وشعب غفير.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سيامة 3 كهنة جدد للخدمة بإيبارشية ببا والفشن

يوم روحي للصم وضعاف السمع بإيبارشية ملوي وأنصنا والأشمونين

سيامة كاهن جديد للخدمة بكنيسة مارمرقس في المعادي

الأنبا مكاريوس يشارك في أول لقاء كشفي مجمع بإيبارشية المنيا

سيامة 6 كهنة جدد للخدمة بـ إيبارشية البحيرة ومطروح

سيامة ٩ كهنة جدد للخدمة بإيبارشية شبرا الخيمة.. صور

ترشيحاتنا

الحبس 4 سنوات لمتهم بدهس 10 أشخاص في شارع طلعت حرب

حظ عاثر | زوجان يكتشفان 150 ثعبانا بعد شرائهما منزلا جديدا .. شاهد

كيفية منع انتشار كورونا.. عميد معهد القلب السابق يجيب

برئاسة الخطيب | الأهلي وصن داونز على طائرة واحدة .. تفاصيل

مدير الشئون المعنوية الأسبق يكشف رد فعل المشير طنطاوى على شائعة وفاته

شاهد.. أول رد فعل من مؤمن زكريا على دعم الجماهير في مباراة الأهلي أمام صن داونز

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عمرو دياب يشعل مسرح المنارة فى التجمع الخامس بـ سهران .. شاهد

بعد طرحها رسميًا.. سعر ومواصفات سكودا كاروك 2020 skoda kodiaq في مصر..صور

وزير الرياضة ومجلس الاتحاد الدولي لليد في جولة تفقدية بالصالة المغطاة بأكتوبر