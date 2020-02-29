سيامة كاهنين جديدين للخدمة بـ إيبارشية إخميم وساقلته

احتفلت إيبارشية إخميم وساقلته اليوم بسيامة كاهنين جديدين للخدمة بالإيبارشية بيد نيافة الحبر الجليل الأنبا بساده مطران الإيبارشية.





كان نيافة الأنبا بساده مطران إخميم وساقلته قد صلى القداس الإلهي صباح اليوم بكنيسة الرسولين بطرس وبولس (مقر المطرانية) بإخميم، وعقب صلاة الصلح، تمم صلوات سيامة الكاهنين الجديدين وذلك للخدمة بمذابح قرى إخميم.





وتمم مطران الإيبارشية سيامة الشماس جاد الرب ثابت باسم القس استيفانوس، والشماس ديفيد وليم باسم القس ديفيد، وشارك في صلوات القداس والسيامة عدد من الآباء الكهنة من إيبارشيتي إخميم وسوهاج وعدد كبير من الشعب.





وكانت إيبارشية ميت غمر وتوابعها قد احتفلت اليوم السبت بسيامة ثلاثة كهنة جدد للخدمة بالإيبارشية، وسط أجواء من الفرحة بين أبناء الإيبارشية.





جاء ذلك خلال القداس الإلهي الذي تولى خدمته نيافة الأنبا صليب أسقف الإيبارشية، وذلك بكنيسة الشهيد مار جرجس بميت غمر.





وعقب صلاة الصلح، تمم صلوات سيامة الكهنة الجدد وهم: الشماس مينا سمير كاهنًا باسم القس يوسف للخدمة بكنيسة السيدة العذراء بدقادوس والشماس ميخائيل سامي كاهنًا باسم القس عبد المسيح للخدمة كنيسة الأنبا أنطونيوس بكفر سليمان تادرس.





كما تمت سيامة الشماس مايكل رضا كاهنًا باسم القس فليمون للخدمة بكنيسة كنيسة الملاك ميخائيل عزبة سلامة، شارك في صلوات القداس والسيامة عدد من الآباء الكهنة وشعب غفير.



