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رياضة

صراع الصدارة يشعل كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة.. الليلة

الأحد 01/مارس/2020 - 09:20 ص
ريال مدريد ضد برشلونة
ريال مدريد ضد برشلونة
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إسراء أشرف
تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة، صوب ملعب "سانتياجو برنابيو" الليلة، لمشاهدة مباراة الكلاسيكو، التي ستجمع بين عملاقي الكرة الإسبانية ريال مدريد وبرشلونة، بالجولة 26 من عمر الدوري الإسباني "لا ليجا". 

موعد مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني
تنطلق صافرة اللقاء بين ريال مدريد وبرشلونة في تمام العاشرة مساءً، وتُنقل المباراة عبر قنوات بي إن سبورتس 1، بي إن سبورتس 3، بي إن سبورتس 11.

ترتيب ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني
مع انتهاء الجولة رقم 25 من الدوري الإسباني، يتصدر برشلونة جدول ترتيب الليجا، برصيد 57 نقطة، متفوقًا بفارق نقطتين عن ريال مدريد الذي يحتل المركز الثاني، برصيد 55 نقطة.

ريال مدريد ضد برشلونة
وتُمثل مباراة الكلاسيكو اختبارًا هامًا لكلا الفريقين، حيث يطمح كل منهما في تجاوز خيبة الأمل على الصعيد الأوروبي، فريال مدريد خسر أمام مانشستر سيتي بنتيجة 2-1، في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، وبرشلونة تعادل مع نابولي 1-1. 

وستشهد مباراة الكلاسيكو منافسة شرسة بين الفريقين، في ظل صراعهما على لقب الليجا هذا الموسم، لاسيما وأنها تأتي في وقت يبدو فيه مستوى ريال مدريد وبرشلونة متشابها إلى حد ما، ومتقاربا في النقاط.

كما سيكون لمباراة الكلاسيكو دور كبير في رسم ملامح المنافسة على لقب الدوري الإسباني هذا الموسم، حيث يسعى ريال مدريد لاستعادة صدارة الليجا التي فرط فيها، أما برشلونة فـ يأمل في الحفاظ عليها.

وخاض ريال مدريد 25 مباراة في الليجا حتى الآن، وحقق الفوز في 15 مباراة وتعادل في 8، وتلق هزيمتين، فيما فاز برشلونة في 17 مباراة، وتعادل في 4 مباريات وخسر مثلهم.

قائمة وغيابات ريال مدريد في الكلاسيكو
كورتوا، أريولا، وتوني فويداس، كارفاخال، ميليتاو، راموس، فاران، مارسيلو، وفيرلاند ميندي، كروس، مودريتش، كاسيميرو، فالفيردي، وإيسكو، بنزيما، بيل، لوكاس فاسكيز، ماريانو دياز، وفينيسيوس جونيور.

وشهدت القائمة غياب كل من، أسينسيو، وهازارد للإصابة، بينما يغيب رودريجو جويس للإيقاف، فيما استبعد زين الدين زيدان المدير الفني، كل من يوفيتش، وخاميس رودريجيز، وناتشو، وإبراهيم دياز، لأسباب فنية.

قائمة برشلونة في الكلاسيكو
تير شتيجن - سيميدو - بيكيه - راكيتيتش - بوسكيتس - آرثر - ميسي - نيتو - لينجليه -جريزمان - جوردي ألبا - برايثوايت - دي يونج - فيدال - أومتيتي - جونيور - كويادو - أنسو فاتي.

وشهدت قائمة برشلونة، عودة ظهير أيسر الفريق، جوردي ألبا، بعد تعافيه من الإصابة العضلية في الساق اليمنى، التي تعرض لها خلال مواجهة خيتافي.
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