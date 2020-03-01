في عرض للفيلم الفائز بالأوسكار.. السفير الكوري: السينما الكورية تعيش ذروة النجاح

نظم المركز الثقافي الكوري أمس عرضًا خاصًا للفيلم الكوري "طفيلي" الفائز بأربعة جوائز أوسكار، في سينما جالاكسي كايرو فيستفال، وذلك بمشاركة عدد من السفراء الأجانب المعتمدين في القاهرة ونجوم السينما وجمع من محبي الثقافة الكورية في مصر.





وفي كلمته أمام الحضور وفي مقدمتهم الفنانة الكبيرة إلهام شاهين، الرئيس الشرفي لمهرجان شرم الشيخ السينمائي، أعرب السفير الكوري يون تشول عن امتنانه لكل محبي الثقافة الكورية في مصر، مشيرًا إلى أن السينما الكورية تعيش ذروة النجاح حاليًا، بعدما حصد فيلم "طفيلي" نصيب الأسد في جوائز الأوسكار للعام الحالي، في سابقة هي الأولى من نوعها كأول فيلم غير ناطق بالانجليزية.





وأضاف السفير الكوري أن الموسيقى الكورية "كى بوب" تشق طريقها للنجاج بثبات، حيث من المنتظر أن يحتل الألبوم الجديد لفريق "بي تي إس" المرتبة الأولى في قائمة "بيلبورد 200" الأمريكية لأعلى الألبومات الموسيقية مبيعا في الولايات المتحدة، وهو ما يجعلني أقول أن السينما الكورية والكى بوب يستحوذان على الساحة العالمية.





وأوضح السفير يون أن روح الفكاهة والرمزية التي احتواها فيلم "طفيلي" هي كورية بحتة، وربما يكون من الصعب على المشاهد الأجنبي استيعابها. ولكن يبدو واضحًا أن التفاوت الطبقي أضحى قضية عالمية معاصرة، وهو ما جعل الملايين حول العالم يقبلون على مشاهدة "طفيلي".





حضر العرض السينمائي سفراء أسبانيا وسنغافورة واستراليا وفنلندا وسريلانكا وكمبوديا وكازاخستان وتشيلي، ومن نجوم الفن السابع المخرج السينمائي هاني لاشين وكمال عبد العزيز مدير التصوير والإعلامية رشا سليمان والكاتب الكبير جمال زايدة رئيس مهرجان شرم الشيخ السينمائي والدكتورة أحلام يونس الرئيس السابق لأكاديمية الفنون.

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