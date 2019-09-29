احتفالية لموسيقى كي بوب في المركز الثقافي الكوري

نظم المركز الثقافي الكوري أمس احتفالية بمناسبة افتتاح مهرجان موسيقى "كي – بوب" بحضور مدير المركز يانج سانجن.
ويستمر المهرجان على مدار شهر من 25 سبتمبر وحتى 25 أكتوبر.
وتضمن الحفل عروضا غنائية لأفضل المتسابقين المصريين الذين شاركوا في مسابقة "كي – بوب" لهذا العام والذين احتفي بهم المركز بعمل معرض صور فوتوغرافية لهم للإشادة بجهودهم وموهبتهم.
كما اختتم الحفل فعالياته بعمل مسابقة وتوزيع جوائز قيمة علي الفائزين من الشباب المشارك.
ويستمر المهرجان على مدار شهر من 25 سبتمبر وحتى 25 أكتوبر.
وتضمن الحفل عروضا غنائية لأفضل المتسابقين المصريين الذين شاركوا في مسابقة "كي – بوب" لهذا العام والذين احتفي بهم المركز بعمل معرض صور فوتوغرافية لهم للإشادة بجهودهم وموهبتهم.
كما اختتم الحفل فعالياته بعمل مسابقة وتوزيع جوائز قيمة علي الفائزين من الشباب المشارك.