احتفالية لموسيقى كي بوب في المركز الثقافي الكوري

نظم المركز الثقافي الكوري أمس احتفالية بمناسبة افتتاح مهرجان موسيقى "كي – بوب" بحضور مدير المركز يانج سانجن.



ويستمر المهرجان على مدار شهر من 25 سبتمبر وحتى 25 أكتوبر.



وتضمن الحفل عروضا غنائية لأفضل المتسابقين المصريين الذين شاركوا في مسابقة "كي – بوب" لهذا العام والذين احتفي بهم المركز بعمل معرض صور فوتوغرافية لهم للإشادة بجهودهم وموهبتهم.



كما اختتم الحفل فعالياته بعمل مسابقة وتوزيع جوائز قيمة علي الفائزين من الشباب المشارك.