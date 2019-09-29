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أخبار البلد

احتفالية لموسيقى كي بوب في المركز الثقافي الكوري

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 05:53 م
مدير المركز الثقافي
مدير المركز الثقافي الكوري
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محمد وديع
نظم المركز الثقافي الكوري أمس احتفالية بمناسبة افتتاح مهرجان موسيقى "كي – بوب" بحضور مدير المركز يانج سانجن.

ويستمر المهرجان على مدار شهر من 25 سبتمبر وحتى 25 أكتوبر.

وتضمن الحفل عروضا غنائية لأفضل المتسابقين المصريين الذين شاركوا في مسابقة "كي – بوب" لهذا العام والذين احتفي بهم المركز بعمل معرض صور فوتوغرافية لهم للإشادة بجهودهم وموهبتهم.

كما اختتم الحفل فعالياته بعمل مسابقة وتوزيع جوائز قيمة علي الفائزين من الشباب المشارك.
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