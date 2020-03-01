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أخبار العالم

أول تعليق من وكالة سبوتنيك الروسية على اعتقال موظفيها في تركيا

الأحد 01/مارس/2020 - 03:07 م
أول تعليق من وكالة
أول تعليق من وكالة سبوتنيك الروسية على اعتقال موظفيها في ترك
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دعاء أبوهشيمة
أعربت رئيسة تحرير وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك" مارجاريتا سيمونيان عن استيائها إزاء اعتقال السلطات التركية لموظفي الوكالة في هذه الدولة.

وكتبت سيمونيان على حسابها في تويتر: "جاءت الشرطة إلى مكتبنا في إسطنبول، وتم احتجاز موظف آخر. وهناك ثلاثة آخرون محتجزون منذ الأمس في لدى شرطة أنقرة، حيث اقتحم القوميون مكتبهم في الليلة السابقة. تركيا ما هذا؟؟".

وقالت سيمونيان، إن مجهولين اعتدوا على موظفي الوكالة في أنقرة مساء يوم السبت، ورددوا هتافات بأنهم "خونة للوطن، لأنهم يعملون مع الروس".

كما أعلنت وكالة "سبوتنيك" الناطقة باللغة التركية عن اعتقال رئيس تحريرها، ماهر بوزتيبي، في تركيا.

وجاء في بيان لوكالة "سبوتنيك" الروسية: "اعتقلت الشرطة التركية رئيس التحرير ماهر بوزتيبي، حيث سيتم نقله إلى قسم الأمن الرئيسي في إسطنبول".

وفي وقت سابق، أعلنت الخارجية الروسية أن موظفي وكالة "سبوتنيك تركيا" بحسب المعلومات المتوفرة محتجزون لدى الأجهزة الأمنية منذ يوم أمس.

ولم يتصل ثلاثة موظفين تابعين لوكالة "سبوتنيك" بمكتب التحرير في موسكو، بعد ذهابهم إلى مركز الشرطة للإدلاء بشهادتهم حول هجوم مجهولين على منازل موظفي "سبوتنيك" في أنقرة.

وهاجم مجموعة أشخاص، أمس السبت، بين الساعة 10:30 و11:00 بتوقيت موسكو، منازل موظفي وكالة "سبوتنيك" في أنقرة، مرددين شعارات تضمنت تهديدات وإهانات، محاولين فتح الأبواب واقتحام المنازل.
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