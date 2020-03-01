تيسير عبدالفتاح: "أبو العينين" مكسب لجميع أهالي الجيزة.. ولا يدخر جهدا للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.. صور

أكد تيسير عبدالفتاح رئيس حي جنوب الجيزة، على الدور الكبير الذي تبذله مؤسسة أبو العينين الخيرية لتنمية المجتمع ورفع الوعي الثقافي والتوعوي لأهالي الجيزة.





وأضاف رئيس حي جنوب الجيزة، خلال كلمته في الندوة التثقيفية التي نظمتها مؤسسة أبو العينين الخيرية للتوعية بسبل الوقاية من فيروس كورونا، والتي يتم تنظيمها تحت رعاية النائب محمد أبو العينين عضو مجلس النواب، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، أن وجود النائب محمد أبو العينين في محافظة الجيزة مكسب لجميع أبناء المحافظة، لما يبذله من جهود للارتقاء بجميع الخدمات المقدمة للمواطنين خاصة في نطاق حي جنوب الجيزة ليصبح أفضل أحياء المحافظة وأرقاها.









وكانت قد بدأت ظهر اليوم، فعاليات الندوة التثقيفية التي تنظمها مؤسسة أبو العينين الخيرية تحت رعاية النائب محمد أبو العينين عضو مجلس النواب، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، للتوعية بسبل الوقاية من فيروس كورونا، تحت شعار «فيروس كورونا الأعراض وسبل الوقاية.. الفيروسات وأعراضها».









ويحاضر في الندوة التثقيفية، عويس محروس مدير إدارة الشباب والرياضة بجنوب الجيزة، والدكتورة عفاف عبدالمنعم مدير إدارة الثقافة الصحية بجنوب الجيزة، والدكتورة أمنية ماجد فوزي مسؤول الثقافة الصحية بجنوب الجيزة.