فضائح مالية.. أماني الخياط: تنظيم الإخوان يشهد صراعات وانشقاقات كبيرة

قالت الإعلامية أماني الخياط، إن تنظيم الإخوان الإرهابى يشهد انشقاقات وانقسامات كبيرة بين عناصر الداخل وقيادات الخارج.





وأضافت "الخياط"، خلال تقديمها برنامج "الكبسولة" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، وصلت الانقسامات إلى القيادات بعضها البعض خارجيًا، خاصة بعد الكشف عن عدد كبير من الفضائح المالية لمن يسمون "نشطاء السبوبة" أيمن نور ، معتز مطر، وهشام عبدالحميد.. وغيرهم".

وأكدت أمانى الخياط "يشهد التنظيم صراعات كبيرة على المناصب داخل التنظيم أيضًا".





وكانت الخياط كشف عن أن تنظيم الإخوان الإرهابي يثبت تواجده فى نقاط ارتكاز في عدد من الدول الأوروبية، ليتمكن من خلالها التأثير على صناعة القرار الأوروبي، إضافةً إلى اتخاذهما غطاء للهروب.