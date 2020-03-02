تشكيل لجنة وزارية للسياحة والآثار.. ونواب: يسهم في تنشيط الاستثمار السياحي.. وهمزة وصل بين الحكومة والمستثمرين

إبراهيم حمودة: ربط الاستثمار بالسياحة أمر ضروري

الكسان تطالب بالتوسع في وحدة دعم الاستثمار داخل الهيئة الرقابية

برلماني يطالب بمد فترة السماح للمستثمرين لتذليل المعوقات أمامهم

أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتشكيل لجنة وزارية للسياحة والآثار، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية وزراء: السياحة والآثار، والثقافة، والمالية، والتنمية المحلية، والصحة والسكان، والبيئة، والطيران المدني، وممثل عن وزارة الداخلية،ورئيس اتحاد الغرف السياحية.

ونص القرار على أنه يمكن للجنة أن تدعو إلى اجتماعاتها من تراه من الوزراء، أو المحافظين، أو ممثلي الجهات الحكومية الأخرى،

الحاجة لحضورهم لمناقشة أي من الموضوعات الداخلة في اختصاص اللجنة الوزارية.

وحول أهمية هذا القرار، أكد النائب ابراهيم حمودة عضو لجنة السياحة والطيران المدني، بمجلس النواب أهمية إنشاء اللجنة الوزارية المعنية بالسياحة، مشيرا لتنسيقها عمل وزارة الصحة مع كافة الوزرات لتيسير عمل المستثمرين.

وأوضح في تصريح خاص لـ "صدي البلد" أنه سيسهل من اتصال المستثمرين مباشرة بوزير السياحة وكل الوزراء المسؤولين لدعم استثمارهم وإزالة العقبات التي تواجههم، المتمثلة في التراخيص والضرائب والجمارك وحل المشاكل في وقت محدد.

وناشد النائب ابراهيم حمودة المستثمرين بتفويض اموالهم داخل البلد والاستفادة من الميزات المقدمة لهم موكدا اهمية السياحة والاستثمار للاقتصاد المصري.

أكدت النائبة مرفت الكسان،عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أهمية انشاء إنشاء اللجنة الوزارية المعنية بالسياحة، مشيرة إلي دور وحدة دعم الاستثمار بالرقابة التي تم توسيعها بعد تعديل القانون الإداري.

وطالبت في تصريح خاص لـ "صدي البلد"، بإزالة أي عقبات تواجة المسثمرين لدعم الاقتصاد المصري والسياحة، متمثلة في التراخيص والضرائب والجمارك والعمل أيضا علي توسيع وحدة دعم الاستثمار داخل الرقابة، موكدة سهولة تواصل المستثمرين مع وحدة الدعم من خلال رابط علي موقع الوحدة الإلكتروني.

وأشارت إلي أهمية التعاون بين كافة الوزرات لتسهيل عملية الاستثمار وتطوير السياحة مناشدة المستثمرين بالاستثمار داخل البلد حيث أنه أنسب وقت لتوسع الحكومة في امتيازات للمستثمرين.

اكد النائب حسن السيد ،عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان أهمية إنشاء اللجنة الوزارية المعنية بالسياحة لتذليل العقبات امام المستثمرين ، مشيرا إلي أهمية المشاريع والاستثمار بالنسبة للاقتصاد المصرى.

وطالب النائب حسن السيد بوضع تشريع واستراتيجية عمل لتذليل العقبات امام المستثمرين من خلال التعاون بين الوزرات المعنية موكدا علي ضرورة النظر الي العقبات التي تواجة المستثمر والتي تتمثل في الضرائب والجمارك والعقبات الادارية ومد فترة السماح لكل مستثمر واستعادة تدوير الربح.

واوضح اهمية السياحة كصناعة دولية تعمل علي تشغيل الصناعات الاخري وزيادة الأيدي العاملة والقضاء علي البطالة كأحد الظواهر التي تعيق الاقتصاد المصري ، مؤكدا على اهمية استثمار المصريين بأموالهم داخل البلد.