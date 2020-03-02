كاميرا موقع «صدى البلد» تتجول بمتحف العاصمة الجديدة.. ونقل 162 قطعة أثرية حتى اليوم..صور

قامت كاميرا موقع صدي البلد بجولة في متحف العاصمة الإدارية الجديدة،ورصدنا خلالها عددا من القطع الأثرية التي تم نقلها للمتحف، حيث إن العمل جار حاليا في المتحف، حيث بلغ عدد الآثار التي تم نقلها للمتحف ١٦٢ قطعة أثرية،بخلاف مقبرة توتو والمسلتين وتمثال رمسيس الثاني.



ومن أبرز القطع التي رصدناها في جولتنا وسيتم عرضها بالمتحف باب وهمي من الحجر الجيري الملون منحوت عليه شخص يدعي "حري شف" من عصر الأسرة السادسة، وتمثال من البازلت لشخص يدعي "جيحوتي مس" من عهد الملك تحتمس الثالث.



وغطاء مومياء من الخشب مغطى بالجص الملون يعود للأسرة ٢١، وقطعة من الكتان مثبتة على إطار خشبي وهي مزينه بالزخارف وقناع رقيق مسطح به وجه آدمي مذهب.



ومقبرة توتو التي تم نقلها إلى المتحف من موقع اكتشافها عام 2018 فى منطقة الديابات بمدينة أخميم بمحافظة سوهاج، وهي عبارة عن مقبرة مزدوجة من العصر البطلمى لشخص يدعى "توتو" و زوجته "تا شريت إيزيس" التى كانت تشغل منصب عازفة الصلاصل (الشخشيخة) الخاصة بالآلهة حتحور.



وسيناريو العرض للمتحف يروي تاريخ العواصم المصرية، حيث يتكون المتحف من قاعة رئيسية تعرض فيها آثار لعدد من عواصم مصر القديمة والحديثة، ويبلغ عددها ٩ عواصم، وتبدأ من على يمين الزائر بعدد ٤ عواصم هم منف وطيبة وتل العمارنة والإسكندرية.



وعلى يسار الزائر عدد ٤ عواصم وهم الفسطاط والقاهرة الفاطمية ومصر الحديثة والقاهرة الخديوية،وخلف تمثال الملك رمسيس الثاني ويخص العاصمة الإدارية ويُعرض في هذه القاعة مجموعة من المقتنيات المختلفة التي تمثل أنماط الحياة في كل حقبة تاريخية خاصة بكل عاصمة على حدة مثل أدوات الزينة، أدوات الحرب والقتال، ونظام الحكم والمكاتبات المختلفة.



أما القسم الثاني من المتحف عبارة عن جناح يمثل العالم الآخر عند المصري القديم، ويتكون هذا الجزء من مقبرة توتو بالإضافة إلى قاعة مومياوات وتوابيت وفتارين تحتوي على الأواني الكانوبية ومجموعة من الأبواب الوهمية ورؤوس بديلة تحاكي الطقوس الدينية في مصر القديمة.

