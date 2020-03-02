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محافظات

بسبب تدني مستوى الخدمة الطبية.. إقالة مدير مستشفى الحميات في الدقهلية

الإثنين 02/مارس/2020 - 10:01 ص
صدى البلد
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همت الحسينى
تفقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية واللواء أسامة حامد رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالدقهلية مستشفى الحميات مستشفى الصدر بمدينة دكرنس يرافقهما الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة والمهندس علي عبد الستار رئيس المركز والمدينة. 

وقرر محافظ الدقهلية إقالة مدير مستشفى الحميات بسبب تدني مستوى المستشفى وسوء الأداء فيها معربا عن استيائه لما شاهده في المستشفى وقال كيف يتلقى المرضى خدمة طبية في مستشفى بهذا الشكل ودورنا توفير خدمة لائقة لهم. 

وفي السياق ذاته قرر محافظ الدقهلية مكافأة مدير مستشفى الصدر وطاقم النوبتجية الليلية بدكرنس لحسن الأداء وجودة الخدمة الطبية المقدمة للمرضى وارتفاع مستوى النظافة فيها، وقال إن الدولة تنفق ملايين الجنيهات لتوفير متطلبات المرضى ولن نقبل بتدني مستوى الأداء أو التقصير في أداء الخدمة. 

وأكد محافظ الدقهلية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر توجيهات بتوفير الخدمات للمواطنين في مختلف المجالات ولن نسمح بأقل من مستوى جيد يليق بأهلنا. 

فيما جاءت قرارات محافظ الدقهلية خلال الحملة المشتركة بين المحافظة وهيئة الرقابة الإدارية بالدقهلية للمرور على عدد من القطاعات الخدمية بعدد من المراكز والمدن والتي بدأت فجر اليوم الاثنين.
بسبب تدني مستوى الخدمة الطبية.. إقالة مدير مستشفى الحميات في الدقهلية
بسبب تدني مستوى الخدمة الطبية.. إقالة مدير مستشفى الحميات في الدقهلية
بسبب تدني مستوى الخدمة الطبية.. إقالة مدير مستشفى الحميات في الدقهلية
بسبب تدني مستوى الخدمة الطبية.. إقالة مدير مستشفى الحميات في الدقهلية
بسبب تدني مستوى الخدمة الطبية.. إقالة مدير مستشفى الحميات في الدقهلية
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