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أخبار العالم

"الصحة العالمية" ترسل فريقا من الخبراء إلى إيران لمساعدتها في مواجهة "كورونا"

الإثنين 02/مارس/2020 - 08:14 م
الصحة العالمية
الصحة العالمية
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أ ش أ
أعلن مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، أن فريق خبراء من المنظمة وصل اليوم "الاثنين" إلى إيران لمساعدة سلطاتها في التصدي لانتشار فيروس "كورونا" المستجد.

وقال جيبريسوس - خلال مؤتمر صحفي أوردته قناة روسيا اليوم - "إنه وصل فريق منظمة الصحة العالمية إلى إيران اليوم لإيصال المعدات اللازمة ودعم الحكومة في مواجهة الفيروس".

وأضاف أن الطائرة التي تقل فريق المنظمة "تحتوي على شحنة من المستلزمات الطبية ومعدات الوقاية لدعم أكثر من 15 ألف عامل في مجال الرعاية الصحية (في إيران) وكذلك مستلزمات المختبرات بما يكفي لاختبار وتشخيص ما يقرب من 100 ألف شخص".

وأكد أن عدد الإصابات بالفيروس داخل الصين مستمر في الانخفاض حيث أكدت بكين تسجيلها 206 إصابة جديدة، وهو أدنى معدل منذ 22 يناير الماضي، مشيرًا إلى ارتفاع حالات الإصابة خارج البلاد بمعدل 9 مرات خلال الساعات الـ24 الماضية، مقارنة مع الصين، ليبلغ 8739 حالة موزعة بين 61 دولة، أدت إلى وفاة 127 مريضا.

وأعرب غيبريسوس عن قلق المنظمة الخاص إزاء سرعة انتشار الفيروس في كل من اليابان وكوريا الجنوبية وإيران وإيطاليا في الفترة الأخيرة.
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