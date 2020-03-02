تقديرات أولية.. نتنياهو رئيس وزراء إسرائيل القادم .. الليكود يتقدم على كاحول لفان

أفادت تقديرات أولية نشرتها وسائل إعلام إٍسرائيلية بتقدم حزب الليكود على منافسه الأشرس، كاحول لفان، في انتخابات الكنيست التي جرت اليوم.





ونقلت وسائل إعلام إٍسرائيلية عن وزير الدفاع، نفتالي بينيت، قوله إن البيانات التي وصلت إليه حتى اللحظة الراهنة تشير إلى حصول حزب الليكود، بزعامة بنيامين نتنياهو، على 37 مقعدا على الأقل، داعيا الناخبين إلى ضرورة الخروج والتصويت بقوة لصالح اليمين.





في السياق ذاته، ذكرت القناة الثانية الإسرائيلية أن قائمة كاحول لفان بزعامة بني جانتس، باتت تدرك أنها لن تحصل على عدد الأصوات التي حصلت عليها في الانتخابات التي أجريت في شهر سبتمبر الماضي.



