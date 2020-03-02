الخارجية تحذر إثيوبيا من خرق التزامها بمبادئ اتفاق سد النهضة

أكد سامح شكري وزير الخارجية، أن مصر وقعت بالأحرف الأولى على اتفاق سد النهضة بإثيوبيا؛ وهو ودليل على الجدية، عندما رأينا أنه يحقق المصلحة المائية المصرية وليس فيه افتئات على حقوق إثيوبيا.





وأضاف خلال حلقة اليوم من برنامج «التاسعة» المذاع على «القناة الأولى»، ويقدمه الإعلامي «وائل الإبراشي»: « أن أخطر ما في بيان الجانب الأثيوبي هو تصريحاته بنية خرق الالتزام باتفاق المبادئ»؛ موضحا أن اثيوبيا قطعت على نفسها الالتزام في عدم البدء في ملء الخزان او التشغيل إلا بعد الاتفاق على القواعد الحاكمة لذلك بين الدول الثلاث.





وأكد شكري، أنه خلال الخمس سنوات الماضية حرصت مصر وأجهزتها على تزكية العلاقات بين مصر وإثيوبيا وازالة شكوك الماضي.





ونوه الى أن التاريخ الحديث شهد العديد من الاتفاقيات بين الدول التي كان بها عدم توازن، ما جعلها لا تستمر وتم تغييرها مع الوقت، لذا مصر تعمل على الاتفاق بما يضمن حقوقها المائية دون افتئات على حقوق إثيوبيا.





وأوضح شكري، أن فكرة المماطلة من الجانب الإثيوبي، يجب التعامل معها بمنتهى الشفافية، مشيرا إلى أن المجتمع الدولي يسعى إلى إقناع إثيوبيا بأهمية الاتفاق.