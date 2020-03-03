بابا فاسيليو يكشف كواليس تدريب وادي دجلة.. فيديو

أكد بابا فاسيليو المدير الفني الجديد لوادي دجلة، أن ماجد سامي مالك النادي كان السبب الأكبر في قرار تعيينه كمدرب للفريق خلفا لـ تاكيسجونياس.





وقال فاسيليو في لقاء خاص لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد :" أنه تحدث مع تاكيس جونياس حول إمكانية تدريبه لوادي دجلة خاصة وأنه يعرفه جيدا منذ أن كان في اليونان".





واضاف انه الفريق عليه العمل جيدا والاجتهاد خلال الفترة الحالية لتحقيق شيء جيد لوادي دجلة في الدوري، مؤكدا أن الفريق يتواجد في منطقة خطر بالدوري المصري ولكنه لا يستحق ذلك.





وتابع أنه لم يتحدث مع تاكيس جونياس حول طريقة اللعب ولكنه يعلم أن تاكيس يحب الطرق الغير تقليدية في اللعب.