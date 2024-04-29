عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الاتحاد الإفريقي يتابع استعدادات إقامة بطولة الجمباز الفني في المغرب

صدى البلد

يستعد الاتحاد الإفريقي للجمباز برئاسة الدكتور إيهاب أمين، لتنظيم منافسات البطولة الإفريقية للجمباز الفني رجال وسيدات المؤهلة لأولمبياد باريس 2024، خلال الفترة من 3 وحتى 6 مايو المقبل، في مدينة مراكش المغربية.

وتشهد البطولة الإفريقية مشاركة 12 دولة وهي “مصر والمغرب والجزائر وتونس وجنوب إفريقيا وناميبيا وتشاد والكاميرون والسنغال وليبيا وموريشيوس ونيجيريا”.

ومن المتوقع أن تشهد البطولة منافسة قوية بين المنتخبات المشاركة؛ بحثا عن التأهل إلى أولمبياد باريس 2024، حيث تعد البطولة واحدة من البطولات المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية.

ومن جهته، قال الدكتور إيهاب أمين رئيس الاتحادين المصري والإفريقي للجمباز، إن البطولة تشهد حجم مشاركة كبير، وأن جميع المنتخبات لديها الأمل في حصد المراكز الأولى والتأهل لأولمبياد باريس 2024.

وأكد رئيس الاتحاد الإفريقي للجمباز، أن هناك تنسيقا كاملا وتواصلا مستمرا مع عبد الصادق البطاري رئيس الجامعة الملكية للجمباز، من أجل خروج البطولة بأفضل شكل ممكن.

وأوضح إيهاب أمين، أن رياضة الجمباز تتطور بشكل كبير وغير مسبوق داخل القارة الإفريقية، وأن إفريقيا الآن بات لها شأن في البطولات العالمية، ويعد منتخب مصر واحدا من أقوى المنتخبات الإفريقية.

ويتواجد الدكتور إيهاب أمين في المغرب حاليا لمتابعة استعدادات تنظيم البطولة الإفريقية، والتأكد من جاهزية الملاعب لاستضافة الحدث المهم.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تحذير قبل قبض المرتب.. عمليات احتيال شائعة في أجهزة الصراف الآلي

قرار عاجل بشأن المتهمين بـ خطف نجل وزير الصحة الأسبق

مفاجأة.. وقف صرف معاشات مايو بالزيادة الجديدة لهؤلاء

فنانة شهيرة تعيش قصة حب جديدة

حقيقة انفصال ريم وبربري.. هل انتهت علاقتهما الزوجية بالطلاق أم فرقعة لتصدر الترند؟

تعليق صادم من ناقد رياضي: محمد صلاح أقوى من الأهلي

براءة مرتضى منصور من تهمة سبّ وقذف موظفة حكومية

قرار حاسم من بيبو ضد نجم الأهلي.. تفاصيل

موضوعات متعلقة

بعد المشادة مع كلوب| ليفربول يحدد سعر بيع محمد صلاح

حجز المركز الثاني.. النصر يضمن مشاركته في السوبر السعودي

طلب عاجل من الأهلي بشأن مباراة الترجي في نهائي إفريقيا

العنصرية تتسبب في إيقاف مباراة أتلتيكو مدريد وبلباو

بطولة إفريقيا للكرة الطائرة| «سيدات الزمالك» يفزن على مشعل بجاية الجزائري 3-1

بطولة إفريقيا للكرة الطائرة|سيدات الأهلي يفزن على السجون الكيني ويتأهلن لدور الـ16

رجال سلة الأهلي يفوز على بانجي سبور ببطولة BAL

مران الأهلي| الفريق يواصل تدريباته استعدادًا لمباراة الإسماعيلي

ترشيحاتنا

خبير لوائح يثير الجدل بتعليق جديد على قضية محمد الشيبى وحسين الشحات

وجهوا رسالة للسنوار.. عائلات الأسرى الإسرائيليين تطالب نتنياهو بإنجاز الصفقة مع حماس

بلاها فراخ| المقاطعة بين ثقافة الشعوب ورقابة الحكومة.. هل سينجح الشعب؟

«إكسترا نيوز»: أوراق الضغط المصرية مستمرة لإدخال المزيد من المساعدات إلى غزة

وزير الخارجية السعودي: إسرائيل الدولة الوحيدة خارج الإجماع الدولي بشأن غزة

قارئ شفاه محترف يكشف عن تفاصيل خناقة محمد صلاح وكلوب.. ماذا قال؟


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في اليوم العالمي للرقص| لن تتوقع تأثيره على الجسم

شعر كيرلي.. ليلى علوي تثير الجدل بلوك غير معتاد

رانيا يوسف وكندة علوش في ماستر كلاس محمد حفظي بالإسكندرية للفيلم القصير

فستان غريب.. غادة عبد الرازق تصدم متابعيها بأحدث جلسة تصوير

فيديو

شاهد.. آمال ماهر تجري بروفات على حفلها في جدة مع وليد فايد

كانت هتعيط.. أول تصريح من ياسمين عبد العزيز على انفصالها من العوضي|فيديو

بعد اتهامها بالزنـ ا.. لماذا دافعت عبير الشرقاوي عن ميار الببلاوي؟

ملك أحمد زاهر: كنت خايفة من والدي في نعمة الأفوكاتو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: هل يلتقي الزمالك والأهلي في السوبر الأفريقي؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: شيء من فيض الكتمان!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: يا مسهرنى !!

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: مباراة قرن أخرى !

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: كيف تحمي نفسك من عمليات الاختراق والقرصنة؟

حازم الشريف

حازم الشريف يكتب: مسئولية الصالح العام

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: استعمال الحق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب عن "طوفان" الاحتجاجات في الجامعات الأمريكية دعما لغزة

اﻟﻤﺰﻳﺪ