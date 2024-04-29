الاتحاد الإفريقي يتابع استعدادات إقامة بطولة الجمباز الفني في المغرب

يستعد الاتحاد الإفريقي للجمباز برئاسة الدكتور إيهاب أمين، لتنظيم منافسات البطولة الإفريقية للجمباز الفني رجال وسيدات المؤهلة لأولمبياد باريس 2024، خلال الفترة من 3 وحتى 6 مايو المقبل، في مدينة مراكش المغربية.

وتشهد البطولة الإفريقية مشاركة 12 دولة وهي “مصر والمغرب والجزائر وتونس وجنوب إفريقيا وناميبيا وتشاد والكاميرون والسنغال وليبيا وموريشيوس ونيجيريا”.

ومن المتوقع أن تشهد البطولة منافسة قوية بين المنتخبات المشاركة؛ بحثا عن التأهل إلى أولمبياد باريس 2024، حيث تعد البطولة واحدة من البطولات المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية.

ومن جهته، قال الدكتور إيهاب أمين رئيس الاتحادين المصري والإفريقي للجمباز، إن البطولة تشهد حجم مشاركة كبير، وأن جميع المنتخبات لديها الأمل في حصد المراكز الأولى والتأهل لأولمبياد باريس 2024.

وأكد رئيس الاتحاد الإفريقي للجمباز، أن هناك تنسيقا كاملا وتواصلا مستمرا مع عبد الصادق البطاري رئيس الجامعة الملكية للجمباز، من أجل خروج البطولة بأفضل شكل ممكن.

وأوضح إيهاب أمين، أن رياضة الجمباز تتطور بشكل كبير وغير مسبوق داخل القارة الإفريقية، وأن إفريقيا الآن بات لها شأن في البطولات العالمية، ويعد منتخب مصر واحدا من أقوى المنتخبات الإفريقية.

ويتواجد الدكتور إيهاب أمين في المغرب حاليا لمتابعة استعدادات تنظيم البطولة الإفريقية، والتأكد من جاهزية الملاعب لاستضافة الحدث المهم.