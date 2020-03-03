بعد وضعه في الحجر الصحي المنزلي..تعرف على الدكتور محمد العوضي.. شاهد





تداول عدد من رواد موقع التدوينات القصيرة " تويتر " فيديو لوضع الدكتور محمد العوضي الداعية الإسلامي الكويتي في الحجر الصحي المنزلي بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.





والسطور القليلة القادمة توضح لنا من هو الدكتور محمد العوضي.





ولد الدكتور محمد بن إبراهيم العوضي - داعية ومفكر إسلامي - في 5 يناير 1959 بالكويت حيث نشط في مجال تعزيز الأخلاق ونشر الدين الإسلامي وخصوصًا لدى الشباب.





والدكتور العوضي هو المشرف العام على مؤسسة ركاز لتعزيز الأخلاق، وعضو الهيئة التأسيسية الهيئة الإسلامية العالمية للإعلام لرابطة العالم الإسلامي في مكة المكرمة.





اشتهر الدكتور العوضي بتقديم وإعداد برنامج بيني وبينكم (برنامج) على تلفزيون الرأي الكويتي وقناة اقرأ ، وهو برنامج اجتماعي ديني يتناول أمور قرآنية وإسلامية بأسلوب سلس وهادف.





كما يطرح قضايا تهم المجتمع ويعالج مشاكل اجتماعية منتشرة من منطلق ديني إسلامي حيث حقق البرنامج نجاحا باهرا بفضل أسلوب محمد العوضي المحبب لدى المشاهدين وتواصله الدائم معهم.





كما قام ايضا بتقديم برنامج وزدني علما عن الإعجاز العلمي في القرآن الكريم باستضافته للدكتور صبري الدمرداش.