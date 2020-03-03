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حوادث

إنذار على يد محضر لمنع المهرجانات من اليوتيوب.. وحبس مخالفي قرار هاني شاكر

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 12:10 م
هاني شاكر
هاني شاكر
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اسلام مقلد
تقدم أيمن محفوظ المحامي بإجراء محضر شرطى ضد مطربى المهرجانات لمخالفة قرار نقيب الموسيقيين الصادر بمنعهم من إقامة الحفلات وقاموا بالمحايلة علي قرار المنع بالظهور علي الفضائيات والحفلات العامة. 

 
وأضاف محفوظ أنهم تجاوزوا وقاموا بتنزيل أغانيهم علي اليوتيوب في تحد سافر لقرارات النقابة التي يدعون زورا أنهم خاضعون لها وكان لازما علي نقيب الموسيقيين بسط سلطان الدولة بقوة القانون وتفعيل نص المادة 5 مكرر من القانون رقم 35 لسنة 1978التي تعاقب بالحبس والغرامة لـ مزاولة الغناء دون ترخيص.

واستطرد محفوظ بأن العقوبة المستحقة لا تقيد الغناء بلا تصريح بمكان أو زمان معين فإن أي غناء دون ترخيص أو تصريح يعد جريمة مستمرة ويجوز تحرير النقابة محاضر في كل مخالفة لقرار النقيب وتتعدد المحاضر بعرض الأغنية ولو علي اليوتيوب لتصدر أحكام قضائية متعددة بالحبس والغرامة  ضد متحدي قرارات المنع. 

وأكد محفوظ في الختام بأن تطبيق القانون أكبر رادع لمن تسول له نفسه تحدي سلطان الدولة وفرض القانون علي الجميع مع فرض عقوبة إدارية  بتجميد حصول المخالفين علي ترخيص بالغناء أو دخول لجنة الاختبارات للقبول بالنقابة  لفترة يحددها النقيب كوسيلة أخرى لمنعهم من تحدي مؤسسات الدولة.
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