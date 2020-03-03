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رياضة

سيارته تحطمت.. آخر تطورات حالة الحكم محمود البنا بعد الحادث المروع

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 02:40 م
سيارة الحكم محمود
سيارة الحكم محمود البنا
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يسرى غازى - عمرو الحلوانى
استقرت الحالة الصحية لـ الحكم الدولى المصري محمود البنا بعد تعرضه إلى حادث سير قوي خلال الساعات القليلة الماضية.

وأنقذت العناية الإلهية، الحكم الدولي محمود البنا، من الموت، الذي تعرض لحادث مروع في الساعات الماضية، تسبب في تحطيم سيارته بشكل كامل.

وفى هذا السياق، أكد مصدر مطلع قريب الصلة بمحمود البنا أن الحكم الدولى بخير، وحالته استقرت بشكل جيد مشيرا إلى أنه البنا تعرض إلى بعض الجروح البسيطة.

وأضاف أن السيارة الخاصة بالحكم الدولى تحطمت بشكل شبه كامل، مشيرا إلى أن الحادث كان قويا ولكن العناية الإلهية أنقذت الحكم الدولى وباتت حالته الصحية استقرت بشكل كبير.

ويعد محمود البنا واحدا من أبرز الحكام المصريين فى الوقت الحالى فى ظل المستويات المميزة التى يقدمها يوما تلو الآخر فى المباريات التى يتم إسنادها إليه.
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