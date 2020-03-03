تسمم 6 طالبات بالمدرسة الفنية الثانوية في الفيوم لتناولهن طاجن كشرى

تفقد الدكتور محمد عبد الله، وكيل تعليم الفيوم، الحالة الصحية لـ 6 طالبات بالمدرسة الفنية بنات الجديدة بغرب الفيوم، بمستشفى الفيوم العام، بحضور الدكتورة آمال هاشم، وكيل وزارة الصحة بالفيوم، ومحمد أبو الحارث، مدير عام إدارة غرب الفيوم التعليمية، ومدير مدرسة الفنية بنات.





وتناولت الطالبات طاجن كشري بمطعم كشري قبل دخولهن المدرسة، مما تسبب فى اشتباه بحالة تسمم.





تم دخول الطالبات المستشفى العام، وإجراء الكشف الطبي فورا عليهن.





وقد خرجت جميع الطالبات من المستشفى الآن، بعد الاطمئنان على حالتهن الصحية.



