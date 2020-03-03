AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

تسمم 6 طالبات بالمدرسة الفنية الثانوية في الفيوم لتناولهن طاجن كشرى

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 03:28 م
صدى البلد
Advertisements
الفيوم - نبيل أبو السعود
تفقد الدكتور محمد عبد الله، وكيل تعليم الفيوم، الحالة الصحية لـ 6 طالبات بالمدرسة الفنية بنات الجديدة بغرب الفيوم، بمستشفى الفيوم العام، بحضور الدكتورة آمال هاشم، وكيل وزارة الصحة بالفيوم، ومحمد أبو الحارث، مدير عام إدارة غرب الفيوم التعليمية، ومدير مدرسة الفنية بنات. 

وتناولت الطالبات طاجن كشري بمطعم كشري قبل دخولهن المدرسة، مما تسبب فى اشتباه بحالة تسمم.

تم دخول الطالبات المستشفى العام، وإجراء الكشف الطبي فورا عليهن.

وقد خرجت جميع الطالبات من المستشفى الآن، بعد الاطمئنان على حالتهن الصحية.

وتم اتخاذ الإجراءات الرسمية اللازمة تجاه صاحب مطعم الكشري.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وكيل تعليم الفيوم يطمئن على صحة طالب أصيب فى مباراة دوري المدارس

دورة عن أخلاقيات البحث العلمى بمستشفى الفيوم العام

محافظ الفيوم يتفقد الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال.. فيديو

ترشيحاتنا

بالتوب الأسود .. نانسي عجرم تشعل أنستجرام من داخل الجيم

بجامب سوت.. ميريام فارس تظهر في وصلة رقص لأم العروسة

يواصل الارتفاع بشكل مقلق .. سعر الدولار اليوم الثلاثاء مقابل الجنيه

حقيقة إصابة مصري فى الكويت بفيروس كورونا

قرار مفاجئ من فايلر قبل مواجهة الأهلي وصن داونز بجنوب إفريقيا

وفاة ياسين إسماعيل ياسين.. ذكرى ابن الكوميديان الأشهر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تفاصيل آخر مهمة رسمية للأمير هاري وميجان ماركل قبل اعتزال الحياة الملكية

تفاصيل إصابة والدة كريستيانو رونالدو بسكتة دماغية.. وآخر ما كتبته على حسابها

مأساوي.. أبرز مشاهد سقوط المصابين بكورونا على الأرض في الشوارع