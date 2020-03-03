AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

إيران تفرج عن آلاف السجناء بسبب كورونا.. تفاصيل

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 03:30 م
إيران تخرج آلاف السجناء
إيران تخرج آلاف السجناء بسبب كورونا
Advertisements
سمر صالح
أعلنت السلطة القضائية في إيران اليوم، الثلاثاء، أنها أذنت لـ54 ألف سجين بقضاء عقوبتهم في المنازل، بغية عرقلة انتشار فيروس كورونا.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي للمتحدث باسم السلطة القضائية غلام حسين إسماعيلي، بالعاصمة طهران.

وأوضح إسماعيلي، أنه منذ الأسبوع الماضي، جرى الترخيص لـ54 ألف سجين بقضاء عقوبتهم في المنازل؛ وذلك لمنع انتشار فيروس كورونا أكثر بالبلاد، دون ذكر كيفية قضاء العقوبات في المنازل.

وقال إن نسبة السجناء الذين يدخلون سجون البلاد انخفضت 35% مؤخرا، مقارنة مع الفترات الماضية.

والثلاثاء، أعلنت السلطات الإيرانية ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا في البلاد إلى 77 شخصا والمصابين إلى أكثر من 2300.

وظهر الفيروس، لأول مرة، في مدينة ووهان وسط الصين، في 12 ديسمبر2019، وانتشر لاحقا في 71 دولة، بينها 13 دولة عربية، ما تسبب في حالة رعب تسود العالم أجمع.‎
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بسبب كورونا.. قرار عاجل لـ العراق بشأن دخول الإيرانيين البلاد

بعد تركيا.. باكستان تغلق الحدود مع إيران بسبب تفشي فيروس كورونا

ارتفاع عدد الإصابات بـ فيروس كورونا في الكويت

رعب في طهران .. إيران تحظر دخول الصينيين إلى البلاد

إيران يتصدر تويتر عقب إعلان وزارة الصحة وفاة 26 مصابا بالكورونا

رقم مرعب جديد.. ظهور 116 حالة إصابة بـ كورونا في 23 منطقة بإيران

ترشيحاتنا

لن تصدق.. سعر غير متوقع لفستان أحلام.. صور

الزمالك يصعد نجم فريق 2000 لـ الفريق الأول

النقل تدرس عمل تذكرة موحدة لجميع وسائل المواصلات (تفاصيل)

كورونا يضرب تويتر.. وقرار عاجل ضد الفيروس القاتل

بالتوب الأسود .. نانسي عجرم تشعل أنستجرام من داخل الجيم

الألماني ماير يكشف تطورات إصابة حمدي فتحي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تفاصيل آخر مهمة رسمية للأمير هاري وميجان ماركل قبل اعتزال الحياة الملكية

تفاصيل إصابة والدة كريستيانو رونالدو بسكتة دماغية.. وآخر ما كتبته على حسابها

مأساوي.. أبرز مشاهد سقوط المصابين بكورونا على الأرض في الشوارع