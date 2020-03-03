إيران تفرج عن آلاف السجناء بسبب كورونا.. تفاصيل

أعلنت السلطة القضائية في إيران اليوم، الثلاثاء، أنها أذنت لـ54 ألف سجين بقضاء عقوبتهم في المنازل، بغية عرقلة انتشار فيروس كورونا.





جاء ذلك في مؤتمر صحفي للمتحدث باسم السلطة القضائية غلام حسين إسماعيلي، بالعاصمة طهران.





وأوضح إسماعيلي، أنه منذ الأسبوع الماضي، جرى الترخيص لـ54 ألف سجين بقضاء عقوبتهم في المنازل؛ وذلك لمنع انتشار فيروس كورونا أكثر بالبلاد، دون ذكر كيفية قضاء العقوبات في المنازل.





وقال إن نسبة السجناء الذين يدخلون سجون البلاد انخفضت 35% مؤخرا، مقارنة مع الفترات الماضية.





والثلاثاء، أعلنت السلطات الإيرانية ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا في البلاد إلى 77 شخصا والمصابين إلى أكثر من 2300.





وظهر الفيروس، لأول مرة، في مدينة ووهان وسط الصين، في 12 ديسمبر2019، وانتشر لاحقا في 71 دولة، بينها 13 دولة عربية، ما تسبب في حالة رعب تسود العالم أجمع.‎