للبدء في تطويره.. محافظ القليوبية يتفقد طريق شركات البترول بشبرا الخيمة

أكد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية اليوم أنه تم تسليم موقع طريق شركات البترول للشركة القائمة على تنفيذ أعمال تطويره وتوسعته وسيتم البدء غدا في أعمال التطوير بدءا من نزلة الطريق الدائري بمدينة الخصوص مرورا بمنطقة مسطرد تمهيدا لافتتاح شركة القاهرة للتكرير بعد تطويرها.





جاء ذلك خلال الجولة التي قام بها المحافظ اليوم لتفقد مدينة الخصوص وحي شرق شبرا الخيمة لمتابعة أعمال النظافة والتجهيزات اللازمة لتسليم الموقع للشركة المنفذة مشيرا إلى أن قيمة الأعمال بالمنطقة تبلغ 90 مليون جنيه حيث يبدأ التطوير من كوبرى مسطرد حتى مدخل مدينة الخصوص إلى الطريق المار أمام شركات البترول.





بالإضافة إلى استغلال بعض المساحات لإقامة كورنيش على ترعة الإسماعيلية بحي شرق شبرا الخيمة بشكل لائق فضلا عن خلق طرق بديلة لتحقيق السيولة المرورية المطلوبة، كما تتم إزالة العشوائيات التى توجد بها ما يوفر الأمن من خلال تواجد قوات من الشرطة وقد تعهدت شركات البترول بتولي هذا المشروع كاملا.





كما سيتم إنشاء طريق بديل يتخلل شركات البترول وإنشاء حرم آمن حول المنطقة الجغرافية لمجمع الشركات بالإضافة إلى توسعة طريق شارع وكورنيش ترعة الإسماعيلية من البر الشرقى ليصبح 3 حارات فى كل اتجاه بعرض 10 متر بطول 2 كم.





ووجه المحافظ رؤساء حي شرق شبرا الخيمة ومدينة الخصوص بالمتابعة المستمرة وشن حملات لازالة أي إشغالات سواء اكشاك عشوائية للباعة الجائلين أو جراجات أو تشوينات مخالفة موجها بتشجير الطرق ومراجعة أعمال الإنارة وإزالة الأتربة على جانبي الطرق بشكل مستمر.

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