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مرأة

نوع مهمل من الحبوب له مفعول السحر في تنظيف الشرايين

الأربعاء 04/مارس/2020 - 06:17 ص
التهاب الحلق
التهاب الحلق
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لمياء الياسين
تعد الحلبة من النباتات المهملة فهى تساعد على تنظيم السكر فى الدم ومحاربة الالتهابات لغناها بكم كبير من المواد المضادة للاكسدة التي يمكن أن تقلل الالتهابات  تحتوي بذور الحلبة على كمية جيدة من الألياف والمعادن، بما في ذلك الحديد والمغنيسيوم.
وفقا لموقع هيلث هناك فوائد عديدة لزيت الحلبة لصحتك فهو يساعد على محاربة الالتهابات لغناه بكم كبير من المواد المضادة للاكسدة ويمكن أن يقلل الالتهابات وتساعد في تنظيم مستويات الكوليسترول وتنظيف الشرايين وتحسين  يساعد استخدام زيت الحلبة أيضا فى  تخفيف الآلام.

تشير الأبحاث إلى أن الحلبة قد تزيد من إنتاج لبن الأم ومعدل زيادة الوزن عند الأطفال حديثي الولاد وتعد أحد أكثر الأسباب شيوعًا لاستخدام الرجال لمكملات الحلبة هو زيادة هرمون التستوستيرون.

على الجانب الآخر قد تساعد الحلبة في السيطرة على مرض السكري ومستويات السكر في الدم وزيادة التمثيل الغذائي و يمكن أن تساعد في التهاب القولون التقرحي ومشاكل الجلد والعديد من الحالات الأخرى.

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