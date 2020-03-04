المستشار سعيد مرعي: القاضي عليه مسئولية كبيرة ويطبق العدل الإلهي على الأرض.. فيديو

قال المستشار سعيد مرعي، رئيس المحكمة الدستورية العليا، إن معنى أن يكون الشخص قاضيًا أنه يتحمل مسئولية كبيرة وهي إقامة العدل بين الناس، مشيرًا إلى أن العدل هو اسم من أسماء الله عز وجل.





وأضاف «سعيد مرعي» خلال برنامج «ابن مصر» المذاع على قناة «المحور» أن الله سبحانه وتعالى استأثر بالقضاة وفضل أن يكون من أسمائه العدل وليس من صفاته حتى يتجسّد في الله العدل المطلق، لذلك عدل الله عدل مطلق بين جميع المخلوقات.





وأوضح رئيس المحكمة الدستورية العليا، أن البشر إذا احتكموا إلى الله من صفاته العدل فالجميع سيأخذ حقه كاملا، مؤكدا أن دخوله كلية الحقوق جاء بناء على دعم من والده والله عز وجل رسم له الطريق».





وأشار إلى أنه تربى في بيئة ريفية خالصة ووالده كان فلاحًا ووالدته امرأة تعيش في القرى، موضحا أن جده كان يخشى عليه من أبيه بسبب إصرار والده على الذهاب إلى المدرسة.





ونوه إلى أنه تم تعيينه في مجلس الدولة في سن الـ 25 وكانت تلك الفترة كانت شاقة للغاية، لافتا إلى أن القضاء بصفة عامة له رهبة لأنه يقيم العدل بين الناس، خاصة أنه يجسد للعدل الإلهي على الأرض.