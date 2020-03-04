وزير التعليم يكشف حقيقة تطبيق نظام بصمة الحضور والانصراف على المعلمين في المدارس





وقال وزير التربية والتعليم في تصريح خاص لموقع صدى البلد : أن هذه الاخبار غير صحيحة نهائيًا ، بل انها مجرد شائعة جديدة تضاف لكم الشائعات والاخبار المغلوطة التي تواجهها وزارة التربية والتعليم يوميًا .





وأضاف الوزير قائلا : تهيب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بالجميع بعدم الانسياق وراء مثل هذه الأكاذيب التي يتم ترويجها على وسائل التواصل الاجتماعي وعدم تصديق إلا الكلام الرسمي الذي يعلن في البيانات الصادرة عن وزارة التربية والتعليم و وزير التربية والتعليم فقط ؛ وذلك حرصًا على الصالح العام.





وكانت قد انتشرت خلال الايام الماضية ، على وسائل التواصل الاجتماعي أنباء تزعم أنه قد استقرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، على تطبيق منظومة الحضور والانصراف على المعلمين بطريقة البصمة الالكترونية على مستوى الجمهورية، واكد الخبر المتداول أن هذا سيتم تنفيذه من خلال قرار وزاري سيصل إلى المديريات التعليمية الأيام المقبلة ، وذلك لضمان تواجد المعلمين فى المدارس خلال فترة عملهم، للإستفادة منهم بعد أن تلاحظ "تزويغ المعلمين" من أجل اعطاء الدروس الخصوصية في المراكز.

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه لا صحة نهائيًا لكل الاخبار التي تم نشرها خلال الايام الماضية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والتي زعمت صدور قرار رسمي بتطبيق نظام البصمة لتسجيل حضور وانصراف المعلمين في جميع المدارس.