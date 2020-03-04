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رياضة

لأول مرة.. ميتشو يكشف حقيقة إصابته بالسرطان خلال قيادة نادي الزمالك

الأربعاء 04/مارس/2020 - 12:56 ص
ميتشو مدرب فريق الزمالك
ميتشو مدرب فريق الزمالك الأسبق
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حسام الحارتي
أشاد الصربي ميتشو، المدير الفني السابق لنادي الزمالك ومنتخب زامبيا الحالي، عن سعادته بما يُحققه يقدمه لاعبو الأبيض خلال الفترة الحالية.

قائلاً: "الفوز على الترجي في مرتين وتحقيق السوبر المصري والأفريقي إنجاز جديد".

وقال "ميتشو" في تصريحات هاتفية لفضائية: "أون تايم سبورت": "كل ما قيل عن مرضي بالسرطان غير صحيح"، مؤكدًا أنه يتمتع بصحة جيدة في الوقت الحالي .

وتابع:" أتمنى زيارة مصر الفترة القادمة وكل ما تم تداوله عن مرضي داخل نادي الزمالك غير صحيح وتم تداوله بشكل خطأ ولا يوجد تواصل بيني وبين المسئولين واللاعبين في نادي الزمالك".

من جهة أخرى قدّم الصربي ميتشو التهنئة إلي لاعبي الأهلي عقب تحقيق الفوز على منافسة صن داونز في بطولة دوري أبطال إفريقيا .

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