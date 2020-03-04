AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

إغلاق طريق الإسكندرية الصحراوي بسبب الشبورة

الأربعاء 04/مارس/2020 - 06:53 ص
شبورة أرشيف
شبورة أرشيف
Advertisements
أحمد مهدي
قالت مصادر أمنية بالإدارة العامة للمرور، إنه تم إغلاق طريق الإسكندرية الصحراوي؛ بسبب انعدام الرؤية، وذلك عقب ظهور الشبورة المائية.

وتابعت المصادر، أن الإدارة العامة للمرور، بإشراف اللواء علاء متولي، تهيب بقائدي المركبات الالتزام بقواعد المرور، وتعليمات رجال المرور؛ حفاظاً على سلامتهم.

وسبق أن وجهت وزارة الداخلية، رسالة مهمة للمواطنين مرتادي الطرق، ضمت إرشادات ونصائح لقيادة آمنة في الطقس السيئ.

وفي السياق ذاته، رفعت غرف عمليات إدارات المرور المختلفة حالة الطوارئ، لا سيما إجراء عمليات مراقبة دورية ومتابعة للطرق والمحاور، مع تغيرات الطقس وهطول الأمطار، وذلك في إطار توجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بالتدخل السريع لحماية أرواح المواطنين، ومتابعة ومراقبة الطرق والمحاور الرئيسية خلال الطقس السيئ.

وناشد اللواء هاني جرجس، مساعد وزير الداخلية لقطاع الشرطة المتخصصة، قائدي المركبات، الالتزام بقواعد وقوانين المرور، والسير وفق معايير القيادة الآمنة في الطقس السيئ على الطرق الصحراوية والساحلية، والاتصال على خدمات الإغاثة المرورية في حالات الطوارئ والتدخل والإنقاذ السريع.

وأكدت المصادر أن اللواء علاء متولي، مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للمرور، يتابع الحالة المرورية على الطرق والمحاور بشكل لحظي لإعطاء أوامر بالتدخل في حالات الطوارئ، مطالبًا قائدي المركبات بالالتزام بتعليمات رجال المرور، والقيادة بشكل يحترم الطريق ويحافظ على الحياة وحياة الآخرين.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

انقلاب سيارة قمامة على دائري الجيزة.. وإجراءات مرورية لمواجهة الطقس السيئ

رسائل مهمة من المرور لقيادة آمنة على الطرق خلال الشبورة

رسائل مهمة من المرور لقيادة آمنة على الطرق خلال الشبورة

10 رسائل هامة من المرور لقيادة آمنة على الطرق خلال الشبورة

رسائل هامة من المرور لقيادة آمنة على الطرق خلال الشبورة

ترشيحاتنا

فضيحة جديدة لميليشيات تركيا.. «الوفاق» تجند الأجانب للقتال ضد الجيش الليبي.. فيديو

مرتضى منصور يوضح: أزمة المستحقات انتهت وتساوينا في عهدي مع الأهلي.. فيديو

قبل فوات الأوان.. أعراض متقدمة لسرطان البروستاتا

طبيب: كورونا يتسبب في التهاب رئوي فيروسي ويستهدف خلية الرئة

بدي كت أحمر وبنطلون ليجن.. منى ممدوح تثير الجدل بـ إطلالة جريئة

نجلاء بدر تكشف سبب اعتذارها عن البرنس لـ محمد رمضان

AdvertisementS

ياسمين عبد العزيز ترد على أحمد العوضي: وأنا كمان بحبك

هو أنا شفت راجل.. حقيقة رد أحمد العوضي على شقيق ياسمين عبد العزيز

أول تعليق من يورجن كلوب على خسارة ليفربول من تشيلسي 0-2

ألف خسارة على الرجولة.. رسالة محمد محمود عبد العزيز إلى شقيق ياسمين عبدالعزيز.. فيديو

على الملأ.. أحمد العوضي يعترف بحبه لـ ياسمين عبد العزيز بعد أزمة شقيقها

فيديو ساخر.. مي كساب: «آدي آخرة القعدة من غير شغل يا نقابة»

شوبير يحسم الجدل حول قرب تعاقد الأهلي مع الشناوي.. والموقف النهائي لـ إكرامي.. فيديو

«فكرهم ونكد عليهم».. فيفا يعمق جراح ليفربول عقب هزيمته أمام تشيلسي

عايزين نعرف نوع العلاقة عشان سمعتنا.. رسالة نارية من وائل عبد العزيز لـ شقيقته ياسمين

ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي .. تفاصيل ليلة بدأت بـ خناقة وانتهت بـ إعلان حبهما

في حجم جبل إيفرست.. كويكب عملاق يهدد بتدمير الأرض الشهر المقبل.. تفاصيل

شوبير يعلن سر تأخر غياب رمضان صبحي الطويل واستبعاده من مباراة صن داونز

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سكودا تطرح اوكتافيا RS iV الجديدة كليًا الصديقة للبيئة .. صور

10 صور من كواليس مسلسل الاختيار لـ أمير كرارة.. شاهد

أسعار تويوتا toyota في السعودية اليوم .. صور