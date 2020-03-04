عقب ارتفاعه 10 جنيهات.. تعرف على أسعار الذهب في مصر

استقرت أسعار الذهب مستهل تعاملات اليوم الأربعاء، عقب ارتفاعه بالأمس بنحو 10 جنيهات، مقارنة بما كانت عليه أول أمس الإثنين.





وسجل سعر الجرام الواحد من عيار 21 الأوسع انتشارا 712 جنيها بمحال الصاغة بزيادة بلغت 14 جنيها، بعد إن كان 698 جنيها أول أمس.





ووصل سعر الجرام الواحد من عيار 24 الأغلى فئة نحو 814 جنيها بعد إن كان 798 جنيها أول أمس الإثنين بفارق 16 جنيها.





وسجل سعر الجرام الواحد من عيار 18 نحو 610 جنيهات بعد إن وصل لـ 598 جنيها أول أمس بفارق 12 جنيها.





وبلغ سعر الجرام من عيار14 الأدنى فئة 475 جنيها أول أمس مقابل 465.25 جنيه أمس بفارق 9.75 جنيه.







