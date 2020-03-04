AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

عقب ارتفاعه 10 جنيهات.. تعرف على أسعار الذهب في مصر

الأربعاء 04/مارس/2020 - 09:44 ص
صدى البلد
Advertisements
آية الجارحي
استقرت  أسعار الذهب مستهل تعاملات اليوم الأربعاء، عقب ارتفاعه بالأمس بنحو 10 جنيهات، مقارنة بما كانت عليه أول أمس الإثنين.

وسجل سعر الجرام الواحد من عيار 21 الأوسع انتشارا 712 جنيها بمحال الصاغة بزيادة بلغت 14 جنيها، بعد إن كان 698 جنيها أول أمس.

ووصل سعر الجرام الواحد من عيار 24 الأغلى فئة نحو 814 جنيها بعد إن كان 798 جنيها أول أمس الإثنين بفارق 16 جنيها.

وسجل سعر الجرام الواحد من عيار 18 نحو 610 جنيهات بعد إن وصل لـ 598 جنيها أول أمس بفارق 12 جنيها.

وبلغ سعر الجرام من عيار14 الأدنى فئة 475 جنيها أول أمس مقابل 465.25 جنيه أمس بفارق 9.75 جنيه.


ووصل سعر الجنيه الذهب الى 5696 جنيها و أوقية الذهب 25.31 ألف جنيه و كيلو الذهب بـ 813.714 ألف جنيه.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

5 جنيهات متوسط هبوط أسعار الذهب.. اليوم

عقب تراجعه 10 جنيهات بالأمس.. أسعار الذهب اليوم الأربعاء 29-1-2020

عيار 24 يسجل 786 جنيها للجرام.. أسعار الذهب اليوم الأحد 9-2-2020

الذهب يهبط 10.5 جنيه فى الجرام بنهاية تعاملات اليوم

أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 15-2-2020

التراجع يتواصل.. أسعار الذهب فى نهاية تعاملات اليوم.. تعرف عليها

ترشيحاتنا

شوبير يعلن سر تأخر غياب رمضان صبحي الطويل واستبعاده من مباراة صن داونز

الكاساتا ولامؤخذة .. اِعرف معانا أشهر أكلات بورسعيد.. فيديو

كيفية تشغيل مكالمات الواتساب فى 4 خطوات

بقالي سنتين بهتم بيها.. سيدة تفاجأ بصدمة كبيرة داخل منزلها.. صور

نشرة الفن | «عايزين نعرف نوع العلاقة عشان سُمعتنا» رسالة شديدة اللهجة من وائل عبد العزيز لـ شقيقته ياسمين.. حسن شاكوش يطيح بـ محمد رمضان من التريند بعد طرح عود البطل

خبير اقتصادى: نتوقع اختفاء بعض السلع الرمضانية من الأسواق بسبب كورونا.. فيديو

AdvertisementS

الحل مصري.. مجدي بدران:١٠ مستشفيات في ووهان بالصين تعالج كورونا بعلاج الملاريا المصري ونسبة الشفاء ٧٦٪.. فيديو

ياسمين عبد العزيز ترد على أحمد العوضي: وأنا كمان بحبك

مش انت اللى تتجوزها.. شقيق ياسمين عبد العزيز يفتح النار مجددا على أحمد العوضى

هو أنا شفت راجل.. حقيقة رد أحمد العوضي على شقيق ياسمين عبد العزيز

بعد تصدرها تريند جوجل.. 10 صور تجمع ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي

صابر والعشاء الأخير.. قاتلة زوجها بالقليوبية : حياتى كانت ضرب وإهانة وذل

ألف خسارة على الرجولة.. رسالة محمد محمود عبد العزيز إلى شقيق ياسمين عبدالعزيز.. فيديو

فيديو ساخر.. مي كساب: «آدي آخرة القعدة من غير شغل يا نقابة»

أخبار الرياضة | شوبير يعلن سر غياب رمضان صبحي الطويل.. النقاز يهاجم مرتضى منصور.. فيفا يعمق جراح ليفربول

ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي .. تفاصيل ليلة بدأت بـ خناقة وانتهت بـ إعلان حبهما

بعد فتح باب الخروج.. تعرف على شروط المعاش المبكر للموظفين

شوبير يعلن سر تأخر غياب رمضان صبحي الطويل واستبعاده من مباراة صن داونز

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تصدرها تريند جوجل.. 10 صور تجمع ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي

أسعار جيب jeep من الوكيل بتحديث اليوم.. صور

لأول مرة.. ستروين تقدم Ami أصغر سيارة كهربائية .. صور