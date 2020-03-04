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أخبار العالم

من دول عربية وأجنبية.. الإمارات تستقبل العالقين في هوبي الصينية

الأربعاء 04/مارس/2020 - 12:55 م
العالقين في هوبي
العالقين في هوبي الصينية
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شيماء مصطفى
أعلن ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الأربعاء، أن الإمارات أجلت العالقين من رعايا دول عربية وأجنبية من مقاطعة هوبي الصينية، بؤرة فيروس كورونا، مؤكدا أنهم سيحظون بالرعاية الشاملة في الدولة قبل عودتهم إلى بلدانهم.

وكتب ولي عهد أبوظبي على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "تابعت باهتمام إجلاء العالقين من رعايا الدول الشقيقة والصديقة من مقاطعة هوبي الصينية إلى الإمارات، سيحظون برعاية صحية شاملة للتأكد من سلامتهم قبل عودتهم إلى بلدانهم".

وأضاف: "نشكر الحكومة الصينية على تعاونها ونثمن جهود أبنائنا المتطوعين في هذه المهمة، إيماننا راسخ بوحدة المصير الإنساني".

وكانت وزارة التربية والتعليم في دولة الإمارات، أعلنت أمس الثلاثاء، تقديم إجازة الربيع للمدارس والعمل بمبادرة التعلم عن بعد وتعطيل طلبة المدارس ومؤسسات التعليم العالي بدءًا من الأحد المقبل ولمدة 4 أسابيع وإطلاق برنامج التعقيم للمنشآت التعليمية.
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