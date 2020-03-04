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حوادث

لاتهامه بإحداث عاهة مستديمة.. السجن 5 سنوات لمتهم فى السلام

الأربعاء 04/مارس/2020 - 01:21 م
صورة أرشيفية - محاكمات
صورة أرشيفية - محاكمات
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رامي المهدي
عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد أحمد عطية،  متهم بالسجن 5 سنوات وغرامة 5 آلاف جنيه، لاتهامه بإحداث عاهة مستديمة بشاب فى السلام.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد عطية، وعضوية المستشارين حسن حسين عيسى و عصام يحيى عبد المجيد و وإبراهيم فهمى عبد الرحمن.

وأسندت النيابة للمتهم "هانى.ح"، وأخرين تهمة التعدى بالضرب على المجنى عليه "مصطفى.إ"، بأن أطلق صوبه عيارًا ناريًا من سلاح نارى "خرطوش"، نشأ عنه الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعى، والتى أدت لإصابته بعاهة مستديمة وهى فقد البصر بالعين اليمنى.

كما تعدى المتهم بالضرب  على المجنى عليه "تامر.إ"، محدثًا به  الإصابات الواردة بتقرير الطب الشرعى، والتو حالا دون ممارسة عمله لأكثر من 20 يومًا، فيما تواجد باقى المتهمين للشد من أزره، كما حاز المتهم سلاح نارى غير مششخن "فرد خرطوش"، بدون تصريح.
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