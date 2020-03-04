AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

الوزراء: حظر دخول القطريين ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا.. تفاصيل

الأربعاء 04/مارس/2020 - 02:29 م
مصطفى مدبولي
مصطفى مدبولي
Advertisements
محمود مطاوع
عقد مجلس الوزراء اجتماعه اليوم، الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي الحرص على المُتابعة الدورية لتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للتعامل مع فيروس كورونا المُستجد، والكشف عن الجهود المبذولة، وكذا الإعلان في إطار من الشفافية عن الحالات المشتبه بها أو الحالات التي أثبتت التحاليل سلبيتها أو إيجابيتها.

وقال رئيس الوزراء: "كما أكدنا من قبل، لن نخفي شيئًا، وليس لنا مصلحة في إخفاء أى معلومة، فالحكومة تُطبق المعايير التي أعلنتها منظمة الصحة العالمية، وهناك تنسيق كامل مع المنظمة في إجراءات مواجهة هذا الفيروس العالمي".

وأكد المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، أنه في ضوء ما قررته دولة قطر، من حظر دخول المُسافرين من الحاملين للجنسية المصرية، والقادمين عن طريق نقاط وسيطة، وجميع المُسافرين الحاملين للجنسية المصرية، حتى في حالة حملهم إقامة سارية في دولة قطر، وفي إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، فقد تقرر تطبيق مبدأ المُعاملة بالمثل، وحظر دخول المُواطنين القطريين، والقادمين عن طريق نقاط وسيطة، وجميع المُسافرين الحاملين للجنسية القطرية، حتى في حالة حملهم إقامة سارية في مصر، اعتبارًا من بداية يوم الجمعة 6 مارس، وحتى إشعار آخر، وذلك في ضوء الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الحكومة المصرية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.  
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بخلاف الصين.. قطر تحذر رعايها من السفر لـ بلد آخر يتفشى به كورونا

رئيس الوزراء يتابع إجراءات مواجهة كورونا.. ويؤكد نتعامل بشفافية ولن نخفي شيئا بشأن الفيروس

بسبب كورونا.. قطر تجلي رعاياها والمواطنين الكويتيين من إيران

رئيس الوزراء: لا توجد أي حالة إصابة بفيروس كورونا في مصر.. ولن نخفي شيئًا

بعد إصابة 43 بـ كورونا.. بيان عاجل من مجلس الوزراء الكويتي

مستشار رئيس الوزراء يرد على شائعات وجود كورونا بمصر.. شاهد

ترشيحاتنا

أخبار الرياضة | شوبير يعلن سر غياب رمضان صبحي الطويل.. النقاز يهاجم مرتضى منصور.. فيفا يعمق جراح ليفربول

شبانة: رحيلي عن الأهلي خطأ.. وانتقالي للإسماعيلي خطأ آخر.. فيديو

صابر والعشاء الأخير.. قاتلة زوجها بالقليوبية : حياتى كانت ضرب وإهانة وذل

الصحة التونسية تنصح بإقامة مباراة الترجي والزمالك بدون جمهور.. تفاصيل

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 4-3-2020 والقنوات الناقلة

بعد تنفيذ حكم الإعدام وأخذ الثأر.. ننشر صورة الإرهابى هشام عشماوى

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هناكل إيه النهاردة.. طاجن لحمة بالخضار ومكرونة بالخضار والبشاميل ..والحلو: مهلبية بذور الشيا

فى حضن زوجها.. عبير صبرى تثير الجدل بـ كلمة: أنا والحب.. شاهد

ليت الزمان يعود يوما.. الوطني العُماني بوابة السلطنة إلى معرفة المجهول عنها.. صور