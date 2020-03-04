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محافظات

طلاء 2640 واجهة مبنى باللون الموحد بالشرقية

الأربعاء 04/مارس/2020 - 02:54 م
صدى البلد
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محمد الطحاوي

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن الخطة الموضوعة لتطوير وتجميل شوارع وميادين  المحافظة والتى تشمل تطوير المناطق العشوائية وتركيب بلاط الأنترلوك ودهان البلدورات ورفع كفاءة ورصف الطرق ، ورفع اللافتات واللوحات غير المرخصة من على العمارات والشوارع والميادين حفاظًا على الصورة البصرية والجمالية للمحافظة.

 

وشدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن والأحياء على سرعة الإنتهاء من أعمال طلاء واجهات المباني  للعقارات باللون الموحد, مضيفًا إلى إنه لن يتم قبول أى طلبات للتصالح لأصحاب المبانى المخالفة والمقامة بدون صدور تراخيص بناء إلا بعد تشطيب الواجهات الخاصة بها.

 

وأضاف المحافظ انه فى هذا الإطار قامت مراكز ومدن المحافظة بالتنسيق مع الإدارة الهندسية المركزية بالديوان العام بالأنتهاء من تنفيذ خطة طلاء واجهات المبانى والنوافذ باللون الموحد لعدد (2640) واجهة مبنى من اجمالى  ( 6821) مبنى.

 

وأشار محافظ الشرقية إلى أنه تستمر مراكز ومدن المحافظة فى تنفيذ أعمال طلاء وجهات المبانى وذلك حفاظًا على الصورة البصرية للمنطقة ككل وللحفاظ على الوجه الحضارى لمدن المحافظة.

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