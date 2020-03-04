المعاملة بالمثل.. مصر تمنع دخول القطريين من مطار القاهرة لمواجهة كورونا

نقلا عن سكاي نيوز العربية ، أعلنت مصر، اليوم "الأربعاء"، منع دخول المواطنين القطريين وجميع المسافرين الحاملين للجنسية القطرية، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس "كورونا" المستجد.





وقال المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء نادر سعد، إن قرار منع دخول القطريين لمصر يأتي في ضوء ما قررته دولة قطر، من حظر دخول المسافرين الحاملين للجنسية المصرية، والقادمين عن طريق نقاط وسيطة، وكذا جميع المسافرين الحاملين للجنسية المصرية، حتى في حالة حملهم لإقامة سارية في دولة قطر، في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس "كورونا".





وأشار إلى أنه تم اتخاذ القرار بتطبيق مبدأ "المعاملة بالمثل".





كانت المطارات المصرية، أعلنت يوم الاثنين الماضي، رفع درجة الاستعداد للحد الأقصى، واتخذت كافة التدابير والإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا، والحد من انتشاره بتطبيق أعلى معايير السلامة والأمان ودرجات الوقاية، وذلك بعد الإعلان عن إصابة شخصين.