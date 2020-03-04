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ثقافة

رائد السيكودراما حسين عبدالقادر يناقش الأعمال الادبية لـ رشا الفوال

الأربعاء 04/مارس/2020 - 06:04 م
صدى البلد
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طارق موسى
تحت عنوان " قضايا الأدب بين الفهم الإكلينيكي والفهم التجريبي"،يعقد اللقاء الشهري للجمعية المصرية للتحليل النفسي، حيث يناقش خلاله البروفيسور حسين عبد القادر رائد السيكودراما فى العالم العربي و رئيس الجمعية ، إنتاج الشاعرة رشا الفوال الأدبي،وذلك يوم الجمعة ٦ مارس ٢٠٢٠م بمقر الجمعية برمسيس. 

يذكر أن الدواوين التي سيتم مناقشتها هي: ديوان "عرض مضحك" الصادر عام ٢٠١٧م والحاصل على مركز أول عامية في المسابقة الأدبية المركزية التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة ، وديوان "ألف حيلة وحيلة" الصادر عام ٢٠١٦م عن دار ليان للنشر والتوزيع .

و الشاعرة رشا الفوال،هي باحثة دكتوراة بقسم علم النفس كلية الآداب جامعة المنصورة ولها العديد من الدواوين منها ديوان "حبنا قامت صلاته" الصادر عن سلسلة أدب الجماهير وديوان نصوص نثرية بعنوان "قبل ذهابي" عن سلسلة إبداع الحرية وديوان "موت الوجع" عن دار الإسلام للنشر والتوزيع وديوان "ياللا هانرسم" للأطفال عن المركز القومي لثقافة الطفل. ولها العديد من الدراسات والمقاربات النقدية للأدب من المنظور النفسي.
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