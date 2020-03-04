رائد السيكودراما حسين عبدالقادر يناقش الأعمال الادبية لـ رشا الفوال

تحت عنوان " قضايا الأدب بين الفهم الإكلينيكي والفهم التجريبي"،يعقد اللقاء الشهري للجمعية المصرية للتحليل النفسي، حيث يناقش خلاله البروفيسور حسين عبد القادر رائد السيكودراما فى العالم العربي و رئيس الجمعية ، إنتاج الشاعرة رشا الفوال الأدبي،وذلك يوم الجمعة ٦ مارس ٢٠٢٠م بمقر الجمعية برمسيس.





يذكر أن الدواوين التي سيتم مناقشتها هي: ديوان "عرض مضحك" الصادر عام ٢٠١٧م والحاصل على مركز أول عامية في المسابقة الأدبية المركزية التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة ، وديوان "ألف حيلة وحيلة" الصادر عام ٢٠١٦م عن دار ليان للنشر والتوزيع .



