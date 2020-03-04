3 تحديات وثلاث فرص أمام الأهلي قبل مواجهة صن داونز

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مواجهة نارية ضد فريق ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، عصر يوم السبت المقبل الموافق 7 مارس، في لقاء سيقام على ملعب لوفتوس فيرسفيلد في إياب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا لعام 2020.





وفاز الأهلي في مباراة الذهاب على استاد القاهرة الدولي يوم السبت الماضي بهدفين دون رد أحرزهما النجم التونسي علي معلول في مباراة شهدت حضور جماهيري يتمثل فى 30 ألف مشجع من أنصار القلعة الحمراء .





وتأهل فريق الأهلي لدور الثمانية بالبطولة الإفريقية بعدما احتل المركز الثاني في مجموعته برصيد 11 نقطة، خلف فريق النجم الساحلي التونسي متصدر الترتيب برصيد 12 نقطة، بينما صعد فريق ماميلودي صن داونز بعدما تصدر المجموعة الثالثة برصيد 14 نقطة.





ويواجه النادي الأهلي عدة تحديات قوية خلال مباراته المرتقبة ضد فريق ماميلودي صن داونز السبت المقبل رغم الأفضلية فى مباراة الذهاب والسبق بهدفين.





ويستعرض صدى البلد في التقرير التالي أبرز التحديات التي تواجه الفريق الأحمر وحظوظه في التأهل:









1- فريق الكرة بالنادي الأهلي يملك حظوظ قوية في بلوغ نصف نهائي البطولة الافريقية الغائبة عن خزائنه منذ عام 2013 ، حيث يمتلك ثلاث فرص كلها ثمينة لتحقيق هدف وهي الفوز أو التعادل بأي نتيجة على ملعب صن داونز الجنوب أفريقي ، أو الخسارة بفارق هدف مهما كانت النتيجة، ويعد ذلك تحديا حيث ترغب جماهير الأهلي فى الصعود بأداء ونتيجة إيجابية لمحو ذكرى الهزيمة الثقيلة فى العام الماضي بخماسية نظيفة على نفس الملعب وأمام نفس المنافس لمصالحة جماهير الفريق الغفيرة على المستوى القاري.





2- ستكون مباراة الأهلي أمام ماميلودي صن داونز فرصة جيدة للفريق الأحمر لتجاوز أحزان فشله في التتويج بكأس السوبر المصري بعد خسارته أمام منافسه التقليدي الزمالك 4 – 3 بركلات الترجيح، وسيحاول التركيز في البطولة الإفريقية لمواصلة المشوار لحصد لقب الأميرة السمراء .





3- من التحديات التي يسعى فريق الأهلي لتحقيقها خلال مباراته ضد صن داونز، هو مواصلة تفوقه التاريخي على بطل جنوب إفريقيا، حيث التقى الفريقين في 6 مواجهات سابقة بالبطولات الإفريقية، فاز المارد الأحمر في 3 مباريات، وخسر مباراة وحيدة، وحسم التعادل مباراتين، وستكون مباراة السبت فرصة للفريق الأهلاوي لتحقيق انتصار جديد على صن داونز.