وزير الصحة السابق: درجات الحرارة المرتفعة تقضي على كورونا

قال عوض تاج الدين وزير الصحة الأسبق، إن الفيروسات متواجدة طوال العام ولكن حدّتها تقل بشكل كبير في فصل الصيف وتنشط في فصل الشتاء.





وأضاف عوض تاج الدين في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن درجات الحرارة المرتفعة تقلل من حدة انتشار فيروس كورونا .





وتابع عوض تاج الدين: " التجمعات وعدم التهوية الجيدة من أهم أسباب انتشار الفيروسات"، مضيفا: " فيروس كورونا من ضمن الفيروسات التي تؤدي إلى مشاكل والأمراض التنفسية الفيروسية".





وأكمل عوض تاج الدين: "في عام 2003 تعاملنا مع كورونا عندما انتشر مرض السارس أحد فيروسات الكورونا وأدى إلى حدوث التهاب تنفسي حاد".



