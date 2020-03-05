والد ترك وديعة بنكية حتى بلوغ سن الرشد.. حكم المال الزيادة فيها

تلقى الشيخ عمرو الورداني أمين الفتوى بدار الإفتاء، من سائل يقول" شاب بلغ سن الرشد ولديه وديعة من تركة والده ووجد زيادة في المال بعد بلوغه سن الرشد.. هل هذا المال حلال.





أوضح أمين الفتوى، خلال البث المباشر عبر الصفحة الرسمية للدار، أن المال حلال وهو شكل من أشكال الكسب الحلال والزيادة اسمها ريع.





قال الشيخ محمود شلبى، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الودائع البنكية وشهادات الاستثمار وفوائدها وأرباحها حلال؛ فهى من باب عقود التمويل المستحدثة.





وأوضح« شلبى» خلال إجابته عن سؤال:« هل فوائد الوديعة البنكية حلال؟» أن الوديعة المصرفية تنقسم إلى قسمين، الأول: الحساب الجاري أو ما يسمى بالوديعة غير الاستثمارية، حيث يضع الشخص ماله في البنك ويستخدمه متى شاء دون أرباح، وهذا النوع جائز.





وتابع إن القسم الثانى من الودائع البنكية هو: الوديعة الاستثمارية وهي أن يضع ماله بالبنك مقابل ربح يحصل عليه بعد الاتفاق، وهذا القسم له صور منها ما هو حرام والآخر جائز؛ فيكون جائزًا إذا كان عقد مضاربة يقوم البنك باستثمار المال مقابل ربح محدد النسبة، ويكون حرامًا إذا استثمر البنك المال في مشاريع غير جائزة وحرمها الشرع .



