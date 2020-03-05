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منوعات

شاهد.. نجم فريق توتنهام يعتدي بالضرب على أحد المشجعين داخل المدرجات.. فيديو وصور

الخميس 05/مارس/2020 - 06:38 ص
نجم فريق توتنهام
نجم فريق توتنهام يعتدي على مشجع
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عزة عاطف

لم يتمالك اللاعب الإنجليزي «إريك ديير» نجم فريق توتنهام هوتسبير أعصابه وقفز فوق اللوحات الدعائية راكضًا فوق كراسي المدرجات ليعتدي بالضرب على أحد مشجعي هوتسبير بعد دقائق من خروج النادي من كأس الاتحاد الإنجليزي بهزيمة أمام نورويتش سيتي أمس.


قفز لاعب خط الوسط العالمي فوق لوحات الإعلانات وركض على المدرجات لمواجهة مجموعة من المشجعين حيث خرج توتنهام من الدور ثمن النهائي بركلات الترجيح ليفوز فريق نورويتش.


يظهر ديير بوضوح وهو يتصارع مع عدد من المؤيدين قبل أن يتدخل أمن الاستاد وغيرهم من المشجعين لفض المشاجرة، ويقال إن ديير استفزته التعليقات العنصرية ضد اللاعب البرتغالي «جيدسون فيرنانديز» الذي انتقل إلى الفريق مؤخرًا.

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وفاز فريق نورويتش بركلات الترجيح عندما فشل فيرنانديز في تسديد ضربته داخل المرة، مما جعل التقاط الكرة سهلًا في يد حارس نورويتش «تيم كرول» وفقًا لصحيفة مترو.


وعلق مدرب الفريق الحالي «جوزيه مورينيو» ومدرب فريق مانشستر يونايتد السابق على ما فعله ديير قائلًا: "أعتقد أن إريك ديير فعل ما لا يمكننا فعله نحن كمهنيين، فلن يتمالك اللاعب أعصابه عندما يهينه أحدهم خاصة إذا تم إهانة عائلتك أيضًا".

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