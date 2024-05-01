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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

تحدٍ جديد.. أكرم حسني يكشف سبب تحمسه لتجسيد الشخصية الكرتونية «غارفيلد»

أكرم حسني
أكرم حسني

قال الفنان أكرم حسني إنه سعيد بخوض أول تجربة كارتونية مُدبلجة بمشاركة ابنه ياسين، وهى النسخة العربية للكارتون العالمي “غارفيلد”.

وقال الفنان أكرم حسني فى تصريحات لـ"et بالعربي": أن سبب تحمسه لتجسيد الشخصية هو أن غارفيلد كارتون عالمي وأنه تعاون مع شركة عالمية ، وأيضا وجود العديد من الأطفال المتابعين الكارتون ، لذلك اعتبره تحدي جديدا ومختلف.

وعن صعوبة أداء التسجيل الصوتي للشخصية والدبلجة ، أضاف أكرم حسني ، قائلا: أنه شعر بصعوبة ما بين الأمرين فى البداية لأنه لابد أن يوازن بينهما طوال التسجيل لكنه بعد الانتهاء من التسجيل شعر أن نغمة الصوت قريبة من صوته الطبيعي بالفعل.

وعلى صعيد آخر، شارك الفنان أكرم حسني فى النصف الأول من الماراثون الرمضاني بمسلسل “بابا جه”، والذى حقق نجاحًا كبيرًا. 

مسلسل "بابا جه" مكون من  15 حلقة،  بطولة أكرم حسني، ونسرين أمين، وسماء إبراهيم، وفريال يوسف، ومحمود البزاوى، ومحمد أوتاكا، والطفلة حور أحمد، وعدد آخر من الفنانين وضيوف الشرف، والعمل من تأليف وائل حمدى، وإخراج خالد مرعي، وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر.

وتدور أحداث المسلسل حول هشام (أكرم حسنى) رجل أربعينى يعمل مدير فندق ومتزوج من نسرين أمين، ويتعرض للعديد من المشاكل بسبب أزمة كورونا وتداعيتها.

وكان آخر أعمال أكرم حسنى مسلسل "مكتوب عليا"، بطولة عمرو عبد الجليل، وآيتن عامر، وهنادي مهنا، وحنان سليمان، وإسماعيل فرغلي، وعزة لبيب، ومحمد طعيمة، ومحمود السيسي، وهلا رشدى، وهنا زهران، وأحمد عثمان، وحنان حسن، ومصطفى عبد السلام، وعزت زين، والعمل من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج خالد الحلفاوي.

أعمال اكرم حسني أفلام أكرم حسنى مسلسل بابا جيه كواليس مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ الشخصية الكرتونية غارفيلد

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